https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583751958.html
Мишустин оценил ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах
Мишустин оценил ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах
Не все главы регионов России воспользовались своими полномочиями по введению ограничений из-за коронавируса, там, где это было сделано своевременно, ситуация с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:22
2020-11-09T14:22
2020-11-09T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Не все главы регионов России воспользовались своими полномочиями по введению ограничений из-за коронавируса, там, где это было сделано своевременно, ситуация с заболеваемостью управляемая и система здравоохранения справляется с нагрузкой, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В понедельник он по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: в тех регионах, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема, система здравоохранения справляется и люди в полном объеме получают необходимую помощь. Однако не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий", - сообщил Мишустин.Он подчеркнул, что оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно - в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность и где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика."Это позволит без серьезных последствий для экономики снизить заболеваемость, сохранить жизни и здоровье наших людей", - добавил премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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