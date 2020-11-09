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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583751958.html
Мишустин оценил ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах
Мишустин оценил ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах
Не все главы регионов России воспользовались своими полномочиями по введению ограничений из-за коронавируса, там, где это было сделано своевременно, ситуация с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:22
2020-11-09T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Не все главы регионов России воспользовались своими полномочиями по введению ограничений из-за коронавируса, там, где это было сделано своевременно, ситуация с заболеваемостью управляемая и система здравоохранения справляется с нагрузкой, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В понедельник он по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: в тех регионах, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема, система здравоохранения справляется и люди в полном объеме получают необходимую помощь. Однако не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий", - сообщил Мишустин.Он подчеркнул, что оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно - в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность и где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика."Это позволит без серьезных последствий для экономики снизить заболеваемость, сохранить жизни и здоровье наших людей", - добавил премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах

14:22 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Не все главы регионов России воспользовались своими полномочиями по введению ограничений из-за коронавируса, там, где это было сделано своевременно, ситуация с заболеваемостью управляемая и система здравоохранения справляется с нагрузкой, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В понедельник он по видеосвязи провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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"Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: в тех регионах, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема, система здравоохранения справляется и люди в полном объеме получают необходимую помощь. Однако не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий", - сообщил Мишустин.
Он подчеркнул, что оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно - в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность и где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика.
"Это позволит без серьезных последствий для экономики снизить заболеваемость, сохранить жизни и здоровье наших людей", - добавил премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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