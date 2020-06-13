Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком выявления коронавируса среди россиян.
Она напомнила, что тогда заканчивался период нерабочих дней, а регионы начали постепенно снимать ограничения.
По ее словам, с конца марта суточный прирост заболевших снизился почти в 16 раз. Вице-премьер отметила, что сегодня это 1,7-1,8 процента в среднем по стране.
Число тестирований
Голикова рассказала, что в России количество тестирований на коронавирус выросло с середины марта почти в 140 раз.
Она сообщила, что у порядка 33 процентов медиков, прошедших обследование, нашли антитела.
Вице-премьер отметила, что 88 процентов прошедших тестирование на коронавирус приходится на Москву. При этом уже около 47 регионов проводят подобные исследования.
"Сейчас обследовано почти 650 тысяч человек в этих самых регионах", — сказала Голикова в эфире телеканала "360".
Она добавила, что антитела выявили у 14 процентов обследованных.
Смертность от коронавируса
Летальность от коронавируса в России за апрель составила 1,6 процента, подчеркнула Голикова.
Она рассказала, что на этот месяц пришлись сложные процессы.
Вице-премьер сообщила, что наибольшее количество погибших в апреле от коронавируса было в Центральном федеральном округе, в частности – в Москве и Подмосковье.
"Ну и дальше с кратным уменьшением идут Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область", - сказала вице-премьер.
На втором месте по количеству смертей от COVID-19 — Северо-Западный федеральный округ, где основной удар пришелся на Санкт-Петербург и Республику Коми.
На третьем месте — Приволжский федеральный округ, где больше всего смертей за апрель в Республике Башкортостан.
За все время пандемии в России выявили более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 275 тысяч пациентов излечились, 6829 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.