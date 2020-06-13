Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

Она напомнила, что тогда заканчивался период нерабочих дней, а регионы начали постепенно снимать ограничения.

По ее словам, с конца марта суточный прирост заболевших снизился почти в 16 раз. Вице-премьер отметила, что сегодня это 1,7-1,8 процента в среднем по стране.

Число тестирований

Голикова рассказала, что в России количество тестирований на коронавирус выросло с середины марта почти в 140 раз.

Она сообщила, что у порядка 33 процентов медиков, прошедших обследование, нашли антитела.

Вице-премьер отметила, что 88 процентов прошедших тестирование на коронавирус приходится на Москву . При этом уже около 47 регионов проводят подобные исследования.

"Сейчас обследовано почти 650 тысяч человек в этих самых регионах", — сказала Голикова в эфире телеканала " 360 ".

Она добавила, что антитела выявили у 14 процентов обследованных.

Смертность от коронавируса

Летальность от коронавируса в России за апрель составила 1,6 процента, подчеркнула Голикова.

Она рассказала, что на этот месяц пришлись сложные процессы.

Вице-премьер сообщила, что наибольшее количество погибших в апреле от коронавируса было в Центральном федеральном округе, в частности – в Москве и Подмосковье.

"Ну и дальше с кратным уменьшением идут Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область", - сказала вице-премьер.

На втором месте по количеству смертей от COVID-19 — Северо-Западный федеральный округ, где основной удар пришелся на Санкт-Петербург и Республику Коми.

На третьем месте — Приволжский федеральный округ, где больше всего смертей за апрель в Республике Башкортостан.

За все время пандемии в России выявили более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 275 тысяч пациентов излечились, 6829 скончались.