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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
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РИА Новости

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию

10:46 19.02.2020 (обновлено: 13:23 19.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Россия заранее оповестила КНР о намерении ввести временный запрет на въезд для китайских граждан из-за коронавируса, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"Российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что КНР сможет одержать победу в этой борьбе, однако, исходя из необходимости обеспечения профилактики и контроля за эпидемией на своей территории, предпримет ряд ограничительных мер", — уточнил дипломат на брифинге.
По его словам, "это вовсе не означает полного запрета на обмены между двумя странами, это лишь временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены".
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Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
43121410620
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Я так переживал, что они обидятся. Ну слава Богу, что отнеслись с пониманием
19 февраля, 10:52
hhekpacob
537001019
Россия хочет Сибирь у Китая забрать
19 февраля, 12:04
Колинька Бобиков
122742239
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