Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию

ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. коронавируса , заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан. Россия заранее оповестила КНР о намерении ввести временный запрет на въезд для китайских граждан из-за, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции решил временно запретить китайцам въезжать в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что КНР сможет одержать победу в этой борьбе, однако, исходя из необходимости обеспечения профилактики и контроля за эпидемией на своей территории, предпримет ряд ограничительных мер", — уточнил дипломат на брифинге.

По его словам, "это вовсе не означает полного запрета на обмены между двумя странами, это лишь временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены".

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.