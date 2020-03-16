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2020-03-16T19:41+0300
https://ria.ru/20200316/1568691921.html
Российские вузы перешли на дистанционное обучение
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РИА Новости

Российские вузы перешли на дистанционное обучение

19:39 16.03.2020 (обновлено: 19:41 16.03.2020)
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© Depositphotos / VitalikRadkoСтудент на домашнем обучении
Студент на домашнем обучении
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Валерий Фальков.
"Кстати сказать, коллеги, если проанализировать опыт вузов, то большинство все-таки пошли по пути, не только московские, но и региональные вузы, по пути, по сценарию тотального перехода на онлайн-образование, вернее, на дистанционные форматы образования", - заявил Фальков на заседании рабочей группы Минобрнауки по переходу российских вузов на онлайн-обучение.
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По его словам, это во многом обусловлено и пожеланиями студентов. "И мы не можем не прислушиваться, потому что университет существует, вуз существует не только для преподавателей, но, в первую очередь, для студентов", - подчеркнул министр.
Ранее Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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