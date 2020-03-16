Российские вузы перешли на дистанционное обучение

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Валерий Фальков

"Кстати сказать, коллеги, если проанализировать опыт вузов, то большинство все-таки пошли по пути, не только московские, но и региональные вузы, по пути, по сценарию тотального перехода на онлайн-образование, вернее, на дистанционные форматы образования", - заявил Фальков на заседании рабочей группы Минобрнауки по переходу российских вузов на онлайн-обучение.

По его словам, это во многом обусловлено и пожеланиями студентов. "И мы не можем не прислушиваться, потому что университет существует, вуз существует не только для преподавателей, но, в первую очередь, для студентов", - подчеркнул министр.

Ранее Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.