Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, сообщается на официальном сайте вакцины.
"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - говорится в объяснении названия.
Там добавляется, что российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
"Этот вебсайт создан для распространения подробной и актуальной информации о вакцине Спутник V и для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине, развернутой в ряде международных СМИ", - добавляется на ресурсе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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