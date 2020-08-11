Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса

"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - говорится в объяснении названия.

Там добавляется, что российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

"Этот вебсайт создан для распространения подробной и актуальной информации о вакцине Спутник V и для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине, развернутой в ряде международных СМИ", - добавляется на ресурсе.