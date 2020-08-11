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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200811/1575633635.html
Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Стало известно название первой российской вакцины от коронавируса

12:37 11.08.2020 (обновлено: 13:49 11.08.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году, сообщается на официальном сайте вакцины.
"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - говорится в объяснении названия.
Там добавляется, что российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
"Этот вебсайт создан для распространения подробной и актуальной информации о вакцине Спутник V и для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине, развернутой в ряде международных СМИ", - добавляется на ресурсе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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