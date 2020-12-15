https://ria.ru/20201215/murashko-1589355846.html

Минздрав объявил о начале вакцинации от COVID-19 во всех регионах России

Минздрав объявил о начале вакцинации от COVID-19 во всех регионах России

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:21

2020-12-15T16:21

2020-12-15T16:23

михаил мурашко

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Глава Минздрава отметил, что перед началом поставки были проведены пробные, чтобы отработать логистические цепочки. По его словам, все регионы готовы к принятию вакцины и вакцинации, разработана дополнительно стандартная операционная процедура для обеспечения качества транспортировки, хранения и проведения самой процедуры с памятками для пациентов и медперсонала.В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что все регионы передали в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации. Он поручил обеспечить "ритмичные поставки" вакцины от коронавируса в субъекты и оперативно их распределять. Глава кабмина пояснил, что производители должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках препарата, а министерство в течение двух дней распределит его по регионам в зависимости от потребности.Мишустин также призвал чиновников держать на личном контроле организацию вакцинации в новогодние праздники.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589286404.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279230.html

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михаил мурашко, михаил мишустин, общество