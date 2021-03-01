В России выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом
11:01 01.03.2021 (обновлено: 12:00 01.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб.
Это на 212 больше, чем днем ранее (11 359). Уже неделю показатель ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста сохранился на отметке 0,27 процента.
12 февраля, 19:45В ВОЗ сообщили о случаях повторного заражения COVID
Умерли 333 человека (накануне — 439), из больниц выписали 11 277 пациентов (12 391).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2097 (1737). В Санкт-Петербурге — 943 заразившихся (939), в Подмосковье — 629 (617). В Нижегородской области — 386, Воронежской — 293, Ростовской — 286, Самарской — 278, Иркутской — 228.
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразились трое, в Еврейской автономии и Магаданской области заболели по четыре человека, а в Туве — пять.
При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1385 человек) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.