https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394754.html

В России выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:01

2021-03-01T11:01

2021-03-01T12:00

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб.Это на 212 больше, чем днем ранее (11 359). Уже неделю показатель ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста сохранился на отметке 0,27 процента.Умерли 333 человека (накануне — 439), из больниц выписали 11 277 пациентов (12 391).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2097 (1737). В Санкт-Петербурге — 943 заразившихся (939), в Подмосковье — 629 (617). В Нижегородской области — 386, Воронежской — 293, Ростовской — 286, Самарской — 278, Иркутской — 228.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразились трое, в Еврейской автономии и Магаданской области заболели по четыре человека, а в Туве — пять. При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1385 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/kovid-1597274543.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество