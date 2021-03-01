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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394754.html
В России выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:01
2021-03-01T12:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб.Это на 212 больше, чем днем ранее (11 359). Уже неделю показатель ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста сохранился на отметке 0,27 процента.Умерли 333 человека (накануне — 439), из больниц выписали 11 277 пациентов (12 391).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2097 (1737). В Санкт-Петербурге — 943 заразившихся (939), в Подмосковье — 629 (617). В Нижегородской области — 386, Воронежской — 293, Ростовской — 286, Самарской — 278, Иркутской — 228.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразились трое, в Еврейской автономии и Магаданской области заболели по четыре человека, а в Туве — пять. При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1385 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество

В России выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусом

11:01 01.03.2021 (обновлено: 12:00 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб.
Это на 212 больше, чем днем ранее (11 359). Уже неделю показатель ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста сохранился на отметке 0,27 процента.
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:45
В ВОЗ сообщили о случаях повторного заражения COVID
Умерли 333 человека (накануне — 439), из больниц выписали 11 277 пациентов (12 391).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2097 (1737). В Санкт-Петербурге — 943 заразившихся (939), в Подмосковье — 629 (617). В Нижегородской области — 386, Воронежской — 293, Ростовской — 286, Самарской — 278, Иркутской — 228.
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразились трое, в Еврейской автономии и Магаданской области заболели по четыре человека, а в Туве — пять.
При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1385 человек) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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