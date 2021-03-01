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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599405657.html
Почти каждый тридцатый россиянин столкнулся с COVID-19 за год пандемии
Почти каждый тридцатый россиянин столкнулся с COVID-19 за год пандемии
Случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад, как подсчитали РИА... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:09
2021-03-01T12:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад, как подсчитали РИА Новости на основе данных сайта стопкоронавирус.рф и Росстата, за это время с COVID-19 лично столкнулся почти каждый тридцатый россиянин.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что пациент с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в РФ, появился 1 марта 2020 года, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания. По данным ведомства, выявленные ранее в России завезенные случаи COVID-19 не дали распространения инфекции.По данным Росстата, население России на 1 января текущего года составляет 146,2 миллиона человек. Заразились коронавирусом за весь период пандемии 4,26 миллиона, таким образом, с инфекцией лично столкнулись 2,91% населения России, погибли - 86,5 тысячи человек или 0,06% населения.В столице, которая за все время пандемии лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли - 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 миллиона человек. На втором месте - Санкт-Петербург с населением 5,4 миллиона человек. Там с коронавирусом столкнулись 6,8% жителей, скончались - 0,21%. В Московской области (население – 7,69 млн), замыкающей тройку лидеров по числу случаев COVID-19, заболели 2,8% населения, погибли - 0,06%.Как отметила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в РФ существенно ниже, чем во многих других странах - 578 летальных исходов на 1 миллион человек. "Для сравнения: в, казалось бы, таких благополучных с точки зрения развития медицины странах аналогичный показатель составляет: в США - 1548 человек, Великобритания - 1832 человека", - добавила она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество

Почти каждый тридцатый россиянин столкнулся с COVID-19 за год пандемии

12:09 01.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад, как подсчитали РИА Новости на основе данных сайта стопкоронавирус.рф и Росстата, за это время с COVID-19 лично столкнулся почти каждый тридцатый россиянин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что пациент с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в РФ, появился 1 марта 2020 года, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания. По данным ведомства, выявленные ранее в России завезенные случаи COVID-19 не дали распространения инфекции.
По данным Росстата, население России на 1 января текущего года составляет 146,2 миллиона человек. Заразились коронавирусом за весь период пандемии 4,26 миллиона, таким образом, с инфекцией лично столкнулись 2,91% населения России, погибли - 86,5 тысячи человек или 0,06% населения.
В столице, которая за все время пандемии лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли - 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 миллиона человек. На втором месте - Санкт-Петербург с населением 5,4 миллиона человек. Там с коронавирусом столкнулись 6,8% жителей, скончались - 0,21%. В Московской области (население – 7,69 млн), замыкающей тройку лидеров по числу случаев COVID-19, заболели 2,8% населения, погибли - 0,06%.
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Как отметила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в РФ существенно ниже, чем во многих других странах - 578 летальных исходов на 1 миллион человек. "Для сравнения: в, казалось бы, таких благополучных с точки зрения развития медицины странах аналогичный показатель составляет: в США - 1548 человек, Великобритания - 1832 человека", - добавила она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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