Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах

2025
8 декабря в районе перевала Дай Нинь (провинция Ламдонг, Вьетнам) на туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники. В результате происшествия погибла гражданка России 1968 года рождения, еще двое российских туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.
30 ноября на таиландском острове Пхукет 69-летний гражданин России утонул во время купания. Как сообщили местные СМИ, россиянин отправился на утренний заплыв и не вернулся в обычное время. Спутница мужчины пошла на пляж, чтобы его найти, и обнаружила его в море недалеко от берега без видимых признаков жизни. Россиянка вызвала спасателей, которые извлекли мужчину из воды и проводили на пляже реанимационные мероприятия до приезда транспорта, которым он был доставлен в Patong Hospital, где через несколько минут после прибытия была констатирована его смерть.
24 ноября в больнице таиландского курортного города Паттайя скончалась от кровоизлияния в мозг 27-летняя россиянка из Иркутска. Смерть наступила через восемь дней после ДТП со спортивным мотоциклом, в котором она получила тяжелую черепно-мозговую травму.
11 ноября на трассе Хургада – Каир в Египте автобус с экскурсионной группой, включающей граждан России, Финляндии, Литвы и Швеции, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе 28 россиян. Одна гражданка РФ погибла.
11 ноября на турецком курорте Аланья скончалась в гостинице российская туристка. По сообщению местных СМИ, сотрудники гостиницы заподозрили что-то неладное около 10.00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки, и вызвали экстренные службы. Специалисты вскрыли замок и обнаружили безжизненное тело женщины.
22 октября стало известно, что на турецком курорте Аланья скончался турист из РФ. Как сообщили местные СМИ, 57-летний россиянин почувствовал недомогание и был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.
19 октября на таиландском острове Пхукет утонул российский турист 1969 года рождения. Новостной портал Phuket News сообщил, что мужчина, купавшийся в море около получаса, стал звать на помощь, и пляжные спасатели поспешили к нему, однако нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста на берегу не дали результатов, и его перевезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть.
17 октября стало известно, что в отеле турецкого курорта Аланья было обнаружено тело 69-летней российской туристки. (РИА Новости, 17 октября 2025 года, 17:18) Как сообщила газета Alanya Postası, сотрудники отеля заметили, что женщина не выходит из номера, и вызвали экстренные службы. Жандармы открыли дверь номера и обнаружили россиянку лежащей на полу. Врачи установили, что женщина скончалась.
12 октября на таиландском острове Пхукет россиянка 1992 года рождения утонула во время купания в море.
9 октября у села Акармара в Абхазии автобус с туристами из Ставрополья сорвался в пропасть. Спасатели извлекли на поверхность почти из 50-метровой расщелины троих пострадавших, одна туристка погибла. Четверо были госпитализированы в медучреждение Абхазии. Еще четверо выбрались самостоятельно. (РИА Новости, 9 октября 2025 года, 20:07)
25 сентября в городе Кемер провинции Анталья (Турция) в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье. Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир (Египет) произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла.
31 июля в районе Тюрклер турецкого курорта Аланья автомобиль сбил 56-летнюю россиянку, пытавшуюся перейти дорогу. В результате ДТП женщина скончалась.
23 мая газета Bangkok Post сообщила о том, что в курортной Паттайе (Таиланд) при падении с девятого этажа кондоминиума в районе Джомтиен погиб 27-летний российский турист. В его квартире не было найдено следов ограбления или борьбы, но были обнаружены предметы, связанные с употреблением каннабиса, частично декриминализированного в Таиланде в 2022 году. По данным издания, основной версией следствия считается психоз на почве употребления каннабиса, приведший к необратимым последствиям.
27 марта в египетской Хургаде на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они – российские граждане, туристы компании "Библио Глобус". Жертвами катастрофы стали семь россиян.
17 марта гражданка России погибла при сходе лавины в районе ледника Богдановича в горах Алма-Аты (Казахстан). По данным МЧС Казахстана, трое фрирайдеров при спуске на лыжах подрезали склон, спровоцировав сход снежной массы. В результате все трое оказались под завалом. Двое смогли выбраться самостоятельно, погибшую женщину без признаков жизни извлекли из-под снега. Позднее департамент Алма-Аты уточнил, что объем лавины составил 50 кубометров снега, она сошла в районе озера Нунатак.
28 февраля СМИ сообщили о гибели двух российских туристов у берегов Филиппин. Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором по дайвингу. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду. Двоим россиянам удалось спастись, но двое других туристов, которых опознали как 29-летнего Илью Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова, пропали без вести. Последнего обнаружили без сознания, но мужчина умер в больнице. Второй российский дайвер был найден, когда на него напали акулы. Он потерял правую руку, а вокруг него плавали акулы. Спасателям удалось вытащить его тело.
24 февраля в городе Коти индийского штата Химачал-Прадеш на севере страны погиб российский турист, приехавший покататься на лыжах вместе со своими товарищами. Во время катания сошла лавина, и он был погребен под ней. Местные жители вытащили россиянина из-под снега, после чего он был доставлен самолетом в больницу в Манали, где врачи констатировали его смерть.
20 февраля стало известно, что 53-летняя Ольга Перминова, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов, погибла в результате несчастного случая. Как отмечает ланкийская газета Daily Mirror, инцидент произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм.
29 января в курортном городе Паттайя в Таиланде погиб гражданин России. По данным таиландской газеты "Кхаосот", семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена, когда в них на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл КТМ, которым управлял другой иностранец. Женщину 44 лет прибывшие спасатели доставили с места ДТП в больницу. Ее муж скончался на месте происшествия.
7 января стало известно, что 15-летний турист из России, катаясь на лыжах на турецком горнолыжном курорте Эрджиес вне официальной трассы, получил травмы после падения. Его госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался.
2024
2 ноября на одной из вилл в районе Переренан (Бали) 25-летний мужчина поспорил со своими друзьями, кто сможет пробыть под водой в бассейне виллы дольше всех. Оба друга россиянина вынырнули через какое-то время. Однако третий участник спора так и остался под водой в бассейне. Россияне пытались реанимировать пострадавшего, однако действия друзей погибшего, а также принятые бригадой скорой помощи меры не смогли спасти жизнь мужчины.
8 октября стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 06.00 утра 6 октября. Тела российских альпинистов со склона горы в Непале сняли 16 октября и в тот же день доставили в столицу Непала.
29 сентября в столице Грузии Тбилиси погибла российская туристка. Как уточнила телекомпания "Мтавари архи", на площади Республики женщина упала в подземный переход во время съемки видео. Она была доставлена в столичную больницу, где скончалась от полученных травм в результате перелома основания черепа.
21 августа стало известно, что в Рицинском ущелье в Абхазии восьмилетний ребенок погиб, сорвавшись с обрыва. Как сообщил директора Рицинского национального парка Адамур Багателия, индивидуальные туристы из Нижнего Новгорода, семейная пара, путешествовали по Рицинскому нацпарку на своем автомобиле. Решили остановиться в одном из мест, где стоянка экскурсионного транспорта запрещена. Фотографировались на большом камне, ребенок не удержался и сорвался вниз. Он сообщил, что мальчик сорвался с высоты около 40 метров, упал в воду и погиб.
22 июля в турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня. По данным СМИ, мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры, мужчину отпустили на свободу. Женщина скончалась к моменту приезда скорой помощи "минут через 5-7".
17 апреля россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом. По данным газеты Bangkok Post, 40-летний гражданин РФ погиб в результате падения мотоцикла в глубокий овраг на обочине дороги в районе Карон. По информации полиции, мужчина не справился с управлением мотоциклом на крутом повороте, после чего мотоцикл на большой скорости вылетел с дороги и упал в овраг глубиной около 5 метров. Жена погибшего, гражданка РФ, упала с мотоцикла раньше, чем мотоцикл оказался в овраге, и благодаря этому получила только легкие травмы. Женщина рассказала полиции, что они с мужем выехали из гостиницы, расположенной в районе Карон, рано утром, чтобы посетить буддийский храм Пхра Яй.
7 апреля в городе Гагра в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, погибла 40-летняя россиянка. По данным представителя пресс-службы МЧС Абхазии, женщина сильно пострадала после падения, спасатели доставили ее в больницу, там она скончалась. По словам спасателей, высота, с которой она упала, составляет примерно 50-60 метров.
22 февраля на индийском горнолыжном курорте Гульмарг семь российских граждан попали в снежную лавину. Один лыжник погиб, шестеро других были спасены в результате совместной операции вооруженных сил Индии и региональной администрации.
3 февраля в Рицинском заповеднике Абхазии 28-летний турист из Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатной дороги через реку Гега.
12 января спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной. Сорокалетняя женщина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили 11 января на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. 12 января спасатели обнаружили тело пропавшей российской туристки, вероятнее всего, она сорвалась со скалы.
8 января в филиппинской провинции Себу гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море. По данным местных СМИ, группа из трех российских туристов направлялась на машине из города Себу одноименной провинции в город Моалбоал. Автомобиль выехал на встречную полосу и упал с обрыва в море. В результате погибла одна россиянка, еще двоим гражданам России удалось выбраться из перевернутой машины. Они были доставлены в местную больницу.
7 января полиция Шри-Ланки сообщила о гибели гражданина России в ДТП с автобусом и грузовиком на Южной скоростной автомагистрали. По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости