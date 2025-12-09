Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах

9 октября у села Акармара в Абхазии автобус с туристами из Ставрополья сорвался в пропасть. Спасатели извлекли на поверхность почти из 50-метровой расщелины троих пострадавших, одна туристка погибла. Четверо были госпитализированы в медучреждение Абхазии. Еще четверо выбрались самостоятельно. (РИА Новости, 9 октября 2025 года, 20:07)

29 сентября в столице Грузии Тбилиси погибла российская туристка. Как уточнила телекомпания "Мтавари архи", на площади Республики женщина упала в подземный переход во время съемки видео. Она была доставлена в столичную больницу, где скончалась от полученных травм в результате перелома основания черепа.

17 апреля россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом. По данным газеты Bangkok Post, 40-летний гражданин РФ погиб в результате падения мотоцикла в глубокий овраг на обочине дороги в районе Карон. По информации полиции, мужчина не справился с управлением мотоциклом на крутом повороте, после чего мотоцикл на большой скорости вылетел с дороги и упал в овраг глубиной около 5 метров. Жена погибшего, гражданка РФ, упала с мотоцикла раньше, чем мотоцикл оказался в овраге, и благодаря этому получила только легкие травмы. Женщина рассказала полиции, что они с мужем выехали из гостиницы, расположенной в районе Карон, рано утром, чтобы посетить буддийский храм Пхра Яй.