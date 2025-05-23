https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html
В Паттайе погиб россиянин
В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 23.05.2025
В Паттайе погиб россиянин
Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:16:00+03:00
2025-05-23T08:16:00+03:00
2025-05-23T08:19:00+03:00
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БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. "Российский турист погиб <...> в районе Джомтиен. Тело мужчины <...> нашли у здания кондоминиума", - сообщает издание, добавляя, что полиция нашла свидетелей.Россиянин был известен жителям дома и работникам офиса кондоминиума как Михаил. В квартире, которую занимал погибший, не нашли никаких следов проникновения со взломом, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, связанные с употреблением каннабиса, частично декриминализированного в Таиланде в 2022 году. Свидетели из числа жильцов и работников кондоминиума сообщили полиции, что в последнее время россиянин страдал манией преследования, выкрикивая, что за ним гонятся привидения. Расследование обстоятельств смерти россиянина продолжается, основной версией следствия считается психоз на почве употребления каннабиса, приведший к необратимым последствиям, сообщает издание.
https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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паттайя, таиланд, в мире
В Паттайе погиб россиянин
В Паттайе погиб 27-летний россиянин
БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости.
Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post
.
"Российский турист погиб <...> в районе Джомтиен. Тело мужчины <...> нашли у здания кондоминиума", - сообщает издание, добавляя, что полиция нашла свидетелей.
Россиянин был известен жителям дома и работникам офиса кондоминиума как Михаил.
В квартире, которую занимал погибший, не нашли никаких следов проникновения со взломом, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, связанные с употреблением каннабиса, частично декриминализированного в Таиланде в 2022 году.
Свидетели из числа жильцов и работников кондоминиума сообщили полиции, что в последнее время россиянин страдал манией преследования, выкрикивая, что за ним гонятся привидения. Расследование обстоятельств смерти россиянина продолжается, основной версией следствия считается психоз на почве употребления каннабиса, приведший к необратимым последствиям, сообщает издание.