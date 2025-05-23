https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html

В Паттайе погиб россиянин

В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 23.05.2025

В Паттайе погиб россиянин

Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:16:00+03:00

2025-05-23T08:16:00+03:00

2025-05-23T08:19:00+03:00

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БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. "Российский турист погиб <...> в районе Джомтиен. Тело мужчины <...> нашли у здания кондоминиума", - сообщает издание, добавляя, что полиция нашла свидетелей.Россиянин был известен жителям дома и работникам офиса кондоминиума как Михаил. В квартире, которую занимал погибший, не нашли никаких следов проникновения со взломом, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, связанные с употреблением каннабиса, частично декриминализированного в Таиланде в 2022 году. Свидетели из числа жильцов и работников кондоминиума сообщили полиции, что в последнее время россиянин страдал манией преследования, выкрикивая, что за ним гонятся привидения. Расследование обстоятельств смерти россиянина продолжается, основной версией следствия считается психоз на почве употребления каннабиса, приведший к необратимым последствиям, сообщает издание.

https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

паттайя, таиланд, в мире