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В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 23.05.2025
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08:16 23.05.2025 (обновлено: 08:19 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html
В Паттайе погиб россиянин
В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 23.05.2025
В Паттайе погиб россиянин
Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:16:00+03:00
2025-05-23T08:19:00+03:00
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БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. "Российский турист погиб &lt;...&gt; в районе Джомтиен. Тело мужчины &lt;...&gt; нашли у здания кондоминиума", - сообщает издание, добавляя, что полиция нашла свидетелей.Россиянин был известен жителям дома и работникам офиса кондоминиума как Михаил. В квартире, которую занимал погибший, не нашли никаких следов проникновения со взломом, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, связанные с употреблением каннабиса, частично декриминализированного в Таиланде в 2022 году. Свидетели из числа жильцов и работников кондоминиума сообщили полиции, что в последнее время россиянин страдал манией преследования, выкрикивая, что за ним гонятся привидения. Расследование обстоятельств смерти россиянина продолжается, основной версией следствия считается психоз на почве употребления каннабиса, приведший к необратимым последствиям, сообщает издание.
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паттайя, таиланд, в мире
Паттайя, Таиланд, В мире
В Паттайе погиб россиянин

В Паттайе погиб 27-летний россиянин

© AP Photo / David LongstreathМашины скорой помощи в Таиланде
Машины скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / David Longstreath
Машины скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Двадцатисемилетний россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде в районе Джомтиен, сообщает в пятницу газета Bangkok Post.
"Российский турист погиб <...> в районе Джомтиен. Тело мужчины <...> нашли у здания кондоминиума", - сообщает издание, добавляя, что полиция нашла свидетелей.
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Россиянин был известен жителям дома и работникам офиса кондоминиума как Михаил.
В квартире, которую занимал погибший, не нашли никаких следов проникновения со взломом, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, связанные с употреблением каннабиса, частично декриминализированного в Таиланде в 2022 году.
Свидетели из числа жильцов и работников кондоминиума сообщили полиции, что в последнее время россиянин страдал манией преследования, выкрикивая, что за ним гонятся привидения. Расследование обстоятельств смерти россиянина продолжается, основной версией следствия считается психоз на почве употребления каннабиса, приведший к необратимым последствиям, сообщает издание.
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