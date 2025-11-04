https://ria.ru/20251104/tailand-2052764772.html
Спасатели ищут российского туриста в Таиланде
Спасатели ищут российского туриста в Таиланде - РИА Новости, 04.11.2025
Спасатели ищут российского туриста в Таиланде
Спасательные службы Тайланда ищут российского туриста, который исчез под водой буквально на глазах своих друзей во время отдыха на побережье Пхукета, рассказали РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Спасательные службы Тайланда ищут российского туриста, который исчез под водой буквально на глазах своих друзей во время отдыха на побережье Пхукета, рассказали РИА Новости в филиале страховой компании "ЕВРОИНС" Туристическое Страхование".
По данным страховщика, утром во вторник 31-летний Дмитрий Закутский плавал вместе с друзьями на пляже Найтон и внезапно ушел под воду. На место происшествия прибыли спасательные службы, но работы осложнены из-за сильных волн.
"Мы, конечно, на связи с его друзьями, которые позвонили (в страховую компанию - ред.) и сообщили о случае. Он является нашим клиентом, и это страховой случай. Мы готовы выполнить все свои обязательства", - сообщили в компании.
Этот регион популярен для отдыха россиян. Но в ноябре там только заканчивается сезон дождей, волны все еще могут быть довольно сильными, поэтому купание в море может быть довольно опасным.
"Будем действовать по обстоятельствам и надеяться на чудо", - отметил страховщик.