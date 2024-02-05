https://ria.ru/20240205/transportirovka-1925485144.html
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам - РИА Новости, 05.02.2024
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам
Тело гражданина РФ, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике Абхазии, передано его родственникам, сообщил РИА Новости прокурор... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:21
2024-02-05T14:21
2024-02-05T14:21
туризм
новости - туризм
абхазия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131912/01/1319120132_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fadc48ebad7bca4c9d2b44f7c12f3bc8.jpg
СУХУМ, 5 фев – РИА Новости. Тело гражданина РФ, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике Абхазии, передано его родственникам, сообщил РИА Новости прокурор Гудаутского района Абхазии Эдуард Шамба. "Проведена была экспертиза, и после этого тело туриста, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике, передали матери и брату, которые приехали за ним. Мы их тоже опросили", - рассказал Шамба. Он сообщил, что в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Оренбургской области, после будет принято решение, заводить уголовное дело или нет. Двадцативосьмилетний летний турист из Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатной дороги через реку Гега 3 февраля. Инцидент произошел в Рицинском заповеднике. В прошлом году здесь погибло 2 человека. Под камнепадом погиб мужчина, турист из РФ. Также погиб ребёнок, его унесло течением реки Гега. Рицинский заповедник находится в Гудаутском районе Абхазии.
https://ria.ru/20240204/bali-1925324245.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131912/01/1319120132_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ef643595bcbebc35319a13d54613b323.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, абхазия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Россия
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам
Тело россиянина, погибшего при падении с канатной дороги в Абхазии, отдали семье
СУХУМ, 5 фев – РИА Новости. Тело гражданина РФ, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике Абхазии, передано его родственникам, сообщил РИА Новости прокурор Гудаутского района Абхазии Эдуард Шамба.
"Проведена была экспертиза, и после этого тело туриста, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике, передали матери и брату, которые приехали за ним. Мы их тоже опросили", - рассказал Шамба.
Он сообщил, что в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Оренбургской области
, после будет принято решение, заводить уголовное дело или нет.
Двадцативосьмилетний летний турист из Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатной дороги через реку Гега 3 февраля. Инцидент произошел в Рицинском заповеднике. В прошлом году здесь погибло 2 человека. Под камнепадом погиб мужчина, турист из РФ. Также погиб ребёнок, его унесло течением реки Гега.
Рицинский заповедник находится в Гудаутском районе Абхазии.
На Бали утонул российский турист