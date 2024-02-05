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Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам - РИА Новости, 05.02.2024
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Туризм
 
14:21 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/transportirovka-1925485144.html
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам - РИА Новости, 05.02.2024
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам
Тело гражданина РФ, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике Абхазии, передано его родственникам, сообщил РИА Новости прокурор... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:21
2024-02-05T14:21
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СУХУМ, 5 фев – РИА Новости. Тело гражданина РФ, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике Абхазии, передано его родственникам, сообщил РИА Новости прокурор Гудаутского района Абхазии Эдуард Шамба. "Проведена была экспертиза, и после этого тело туриста, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике, передали матери и брату, которые приехали за ним. Мы их тоже опросили", - рассказал Шамба. Он сообщил, что в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Оренбургской области, после будет принято решение, заводить уголовное дело или нет. Двадцативосьмилетний летний турист из Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатной дороги через реку Гега 3 февраля. Инцидент произошел в Рицинском заповеднике. В прошлом году здесь погибло 2 человека. Под камнепадом погиб мужчина, турист из РФ. Также погиб ребёнок, его унесло течением реки Гега. Рицинский заповедник находится в Гудаутском районе Абхазии.
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Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Россия
Тело погибшего в Абхазии россиянина передали родственникам

Тело россиянина, погибшего при падении с канатной дороги в Абхазии, отдали семье

© Фото : Тенгиз ТарбаГоры Абхазии
Горы Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Тенгиз Тарба
Горы Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 5 фев – РИА Новости. Тело гражданина РФ, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике Абхазии, передано его родственникам, сообщил РИА Новости прокурор Гудаутского района Абхазии Эдуард Шамба.
"Проведена была экспертиза, и после этого тело туриста, погибшего в результате падения с канатной дороги в Рицинском заповеднике, передали матери и брату, которые приехали за ним. Мы их тоже опросили", - рассказал Шамба.
Он сообщил, что в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Оренбургской области, после будет принято решение, заводить уголовное дело или нет.
Двадцативосьмилетний летний турист из Оренбургской области погиб, сорвавшись с канатной дороги через реку Гега 3 февраля. Инцидент произошел в Рицинском заповеднике. В прошлом году здесь погибло 2 человека. Под камнепадом погиб мужчина, турист из РФ. Также погиб ребёнок, его унесло течением реки Гега.
Рицинский заповедник находится в Гудаутском районе Абхазии.
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