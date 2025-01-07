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Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции - РИА Новости, 07.01.2025
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции
Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:56:00+03:00
2025-01-07T21:56:00+03:00
2025-01-07T21:56:00+03:00
россия
кайсери
стамбул
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu. Ранее телеканал Habertürk сообщал, что 15-летний турист погиб, получив травмы после падения на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. "Пятнадцатилетний Тимофей Губский потерял равновесие и упал, когда катался на лыжах в районе Девели Капы вне трассы. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался", - пишет агентство. По данным Anadolu, тело россиянина через Стамбул отправят в Россию.
https://ria.ru/20241006/turist-1976649181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кайсери, стамбул
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции
Anadolu: погибший в Турции 15-летний турист из РФ катался на лыжах вне трассы