https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html

Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции - РИА Новости, 07.01.2025

Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T21:56:00+03:00

2025-01-07T21:56:00+03:00

2025-01-07T21:56:00+03:00

россия

кайсери

стамбул

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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu. Ранее телеканал Habertürk сообщал, что 15-летний турист погиб, получив травмы после падения на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. "Пятнадцатилетний Тимофей Губский потерял равновесие и упал, когда катался на лыжах в районе Девели Капы вне трассы. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался", - пишет агентство. По данным Anadolu, тело россиянина через Стамбул отправят в Россию.

https://ria.ru/20241006/turist-1976649181.html

россия

кайсери

стамбул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кайсери, стамбул