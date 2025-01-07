Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции - РИА Новости, 07.01.2025
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции
Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:56:00+03:00
2025-01-07T21:56:00+03:00
россия
кайсери
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765792056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8beb0d24d188b62d16ba1938ca7a15b.jpg
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu. Ранее телеканал Habertürk сообщал, что 15-летний турист погиб, получив травмы после падения на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. "Пятнадцатилетний Тимофей Губский потерял равновесие и упал, когда катался на лыжах в районе Девели Капы вне трассы. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался", - пишет агентство. По данным Anadolu, тело россиянина через Стамбул отправят в Россию.
https://ria.ru/20241006/turist-1976649181.html
россия
кайсери
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765792056_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c03f74c446e7a2fd123278c11a9b8e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кайсери, стамбул
Россия, Кайсери, Стамбул
Стала известна причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

Anadolu: погибший в Турции 15-летний турист из РФ катался на лыжах вне трассы

© Depositphotos.com / Tminaz Горнолыжный курорт в Турции
Горнолыжный курорт в Турции - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Depositphotos.com / Tminaz
Горнолыжный курорт в Турции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб, передает турецкое агентство Anadolu.
Ранее телеканал Habertürk сообщал, что 15-летний турист погиб, получив травмы после падения на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери.
«
"Пятнадцатилетний Тимофей Губский потерял равновесие и упал, когда катался на лыжах в районе Девели Капы вне трассы. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался", - пишет агентство.
По данным Anadolu, тело россиянина через Стамбул отправят в Россию.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Аланье умер российский турист
6 октября 2024, 20:46
 
РоссияКайсериСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала