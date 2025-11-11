Российская туристка умерла в гостинице на турецком курорте Аланья

Рейтинг@Mail.ru
13:08 11.11.2025 (обновлено: 13:09 11.11.2025)
© Pixabay / HasantugrulВид на Старый город в городе Аланья
Вид на Старый город в городе Аланья. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Российская туристка скончалась в гостинице на турецком курорте Аланья, передает во вторник телеканал NTV.
"Сотрудники гостиницы в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10.00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки Натальи Барылюк, и вызвали экстренные службы", - сообщил канал.
Специалисты вскрыли замок и обнаружили безжизненное тело женщины.
Начато расследование, тело женщины доставлено в судмедэкспертизу.
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ДТП с автобусом в Египте погибла россиянка
Аланья (город)ТурцияПроисшествия
 
 
