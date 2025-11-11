https://ria.ru/20251111/turistka-2054168412.html
Российская туристка умерла в гостинице на турецком курорте Аланья
Российская туристка скончалась в гостинице на турецком курорте Аланья, передает во вторник телеканал NTV. РИА Новости, 11.11.2025
аланья (город)
турция
происшествия
