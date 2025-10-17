В Турции умерла российская туристка

"Сотрудники отеля в районе Каргыджак заметили, что 69-летняя Ольга Шаповал не выходит из номера, и вызвали экстренные службы. Жандармы открыли дверь номера и обнаружили женщину лежащей на полу. Врачи установили, что туристка скончалась", - пишет газета.