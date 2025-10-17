https://ria.ru/20251017/turistka--2048866475.html
В Турции умерла российская туристка
Тело российской туристки обнаружено в отеле на турецком курорте Аланья, сообщила в пятницу газета Alanya Postası. РИА Новости, 17.10.2025
