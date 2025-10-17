Рейтинг@Mail.ru
В Турции умерла российская туристка
14:05 17.10.2025
В Турции умерла российская туристка
Тело российской туристки обнаружено в отеле на турецком курорте Аланья, сообщила в пятницу газета Alanya Postası. РИА Новости, 17.10.2025
аланья (город), турция, в мире
Аланья (город), Турция, В мире
СТАМБУЛ, 17 окт – РИА Новости. Тело российской туристки обнаружено в отеле на турецком курорте Аланья, сообщила в пятницу газета Alanya Postası.
"Сотрудники отеля в районе Каргыджак заметили, что 69-летняя Ольга Шаповал не выходит из номера, и вызвали экстренные службы. Жандармы открыли дверь номера и обнаружили женщину лежащей на полу. Врачи установили, что туристка скончалась", - пишет газета.
Жандармерия начала расследование инцидента.
