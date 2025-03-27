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В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, четыре человека погибли

В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, четыре человека погибли - РИА Новости, 27.03.2025

В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, четыре человека погибли

Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщили в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:47:00+03:00

2025-03-27T13:47:00+03:00

2025-03-27T14:17:00+03:00

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КАИР, 27 мар — РИА Новости. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщили в генконсульстве."Двадцать седьмого марта около 10:00 на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане, туристы компании "Библио Глобус", — говорится в заявлении.Отмечается, что батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа."По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", - сообщается в заявлении генконсульства.Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил в разговоре с РИА Новости, что гражданство погибших пока устанавливается.

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