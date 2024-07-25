https://ria.ru/20240725/blogersha-1961843270.html

Спутник погибшей в Турции блогерши рассказал о странном событии после ДТП

Спутник погибшей в Турции блогерши рассказал о странном событии после ДТП - РИА Новости, 25.07.2024

Спутник погибшей в Турции блогерши рассказал о странном событии после ДТП

Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с погибшей в ДТП в Турции байкершей Татьяной Озолиной, заявил о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:57

2024-07-25T00:57

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с погибшей в ДТП в Турции байкершей Татьяной Озолиной, заявил о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с ее шлема, также его версия событий отличается от указанной турецким мотоциклистом.Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. По данным СМИ, мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. По данным агентства DHA, Обут заявил на допросе, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры, мужчину отпустили на свободу. "Напишу так же, как дал показания полиции. Мы ехали втроем. Таня, Онур и я последним. Что там произошло, я не видел, видел только момент удара. Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть и они разлетаются по дороге", — написал Хардиков в соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). При этом турецкие СМИ со слов Обута указывали, что именно мотоцикл Озолиной врезался сзади в мотоцикл Обута, и Хардиков, который в момент аварии отстал от спутников, якобы подтвердил слова Обута о том, что Озолина неправильно совершала обгон.По словам Хардикова, Озолина лежала на обочине без сознания, пульс прощупывался. Рядом остановились несколько автомобилей, из одного прибежал человек, который сказал, что он врач, и проверил пульс Озолиной. Женщина скончалась к моменту приезда скорой помощи "минут через 5-7"."Потом до 12 ночи находился в полиции, ждали переводчика. Вот так я все рассказал. Переводчик перевел. Все. На следующий день меня попросили не уезжать сутки. Сегодня отпустили и я уехал. P.S. камера с мотоцикла Тани исчезла магическим образом. В тот вечер я ее не нашел. Приезжал вчера, сегодня. Но не нашел. Моя камера была разряжена и не писала, так как находилась в аквабоксе и не было возможности заряжать ее на ходу", — написал Хардиков.Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство России в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили ранее РИА Новости в дипмиссии.В СМИ пока не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов—- в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* сделана в турецком городе Измир. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240723/post-1961356817.html

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турция, мугла (провинция), россия, youtube, в мире