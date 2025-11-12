Рейтинг@Mail.ru
Жертвы и раненые по пути в Каир: новые подробности автокатастрофы в Египте
Туризм
Туризм
 
08:00 12.11.2025 (обновлено: 10:27 12.11.2025)
Жертвы и раненые по пути в Каир: новые подробности автокатастрофы в Египте
Жертвы и раненые по пути в Каир: новые подробности автокатастрофы в Египте - РИА Новости, 12.11.2025
Жертвы и раненые по пути в Каир: новые подробности автокатастрофы в Египте
Утро в египетской провинции Красное Море началось с сообщения об автокатастрофе, в которой пострадали десятки туристов, в том числе россияне. В один момент... РИА Новости, 12.11.2025
Жертвы и раненые по пути в Каир: новые подробности автокатастрофы в Египте

"Ингосстрах": медпомощь раненым в ДТП в Египте россиянам находится под контролем

© Getty Images / Tamer SolimanАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Tamer Soliman
Автомобиль скорой помощи в Египте
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Утро в египетской провинции Красное Море началось с сообщения об автокатастрофе, в которой пострадали десятки туристов, в том числе россияне. В один момент беззаботный отпуск превратился в борьбу за выживание, а мечты о пирамидах — в кошмар на трассе Хургада — Каир. Погибли 50-летняя Джульнаха Джабдер из России и водитель-египтянин Махмуд Хасани Абу Аль-Вафа.

Хроника происшествия и основные детали ДТП

Одиннадцатого ноября примерно в 03:15 по московскому времени на пятом километре шоссе Хургада — Каир автобус с 36 пассажирами столкнулся с грузовиком. Туристы направлялись к археологическим памятникам. По данным местных властей, транспортное средство принадлежало туркомпании Anex. Сайт ria.ru обратился за подробностями этого ДТП в их пресс-службу, но пока ответа не поступило.
© Getty Images / Stock Photos 2000Туристические автобусы рядом с пирамидами в Гизе
Туристические автобусы рядом с пирамидами в Гизе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Stock Photos 2000
Туристические автобусы рядом с пирамидами в Гизе
По предварительным сведениям, грузовик был припаркован на обочине. Автобус получил серьезные повреждения. Очевидцы назвали аварию ужасной, пишет египетское издание Youm7.
Погибли два человека: 50-летняя гражданка России и 39-летний египтянин, который и был за рулем.
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами
Вчера, 14:27
Тело погибшей поместили в морг Рас-Гариба для последующих юридических процедур.

Масштабы происшествия и состояние пострадавших

Среди 39 пострадавших 28 россиян (трое — дети от десяти до 13 лет, у них ушибы), граждане Финляндии, Литвы, Швеции и Египта, сообщили ria.ru в РСТ.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Хургаде
Автомобильное движение в Хургаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение в Хургаде
"Генерал-майор Айман Хамзави, директор Службы безопасности Красного Моря, рассказал, что к месту происшествия отправили автомобили скорой помощи и полицейских. В центральной больнице Рас-Гариба, куда доставили пострадавших, объявили чрезвычайное положение", — информирует египетский новостной портал El Balad.
Медики диагностировали у пассажиров черепно-мозговые травмы, переломы, а также повреждения лица и глаз. Самому старшему из пострадавших россиян 74 года.
© Фото : Al Masry Al YoumДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Al Masry Al Youm
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
Состояние четверых оценивается как тяжелое. Россиян направили в больницы Хургады и Каира для дальнейшего лечения и обследования. Порядка десяти туристов после оказания первой помощи вернулись в отели.
Среди пострадавших в ДТП есть клиенты "Ингосстраха". "Мы находимся в постоянном контакте с больницами и родственниками тех, кто там находится. Все возникающие вопросы решаются оперативно", — заверили в пресс-службе компании.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Порядка десяти туристов из России выписаны из больниц после ДТП в Египте
Вчера, 11:44
"Большая часть пострадавших отправилась в Хургаду продолжать отдых, кроме четверых госпитализированных", — сообщили РИА Новости в АТОР.

Позиции официальных сторон

Генконсульство России в Хургаде подтвердило гибель туристки. Представитель дипмиссии отметил, что дипломаты помогут с репатриацией тела. Это займет пять-семь дней, поскольку необходимо подготовить документы. Также в генконсульстве уточнили, что пострадавших переводили в больницы Хургады из города Рас-Гариб, где произошла авария.
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте
Вчера, 11:22
Советник по СМИ администрации провинции Красное Море Мухаммед Махлюф заявил, что власти приняли все необходимые правовые меры в связи с инцидентом.

Системные риски

Это происшествие — далеко не единичное. Российские СМИ отмечают, что в Египте экскурсионные автобусы часто следуют колонной в сопровождении полиции, но если турфирма набирает только один автобус, то он отправляется в путь самостоятельно. В августе в аварии на трассе из Шарм-эш-Шейха в Каир также погибла россиянка.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТехнический институт сестринского дела в Хургаде
Технический институт сестринского дела в Хургаде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Технический институт сестринского дела в Хургаде
Учитывая системные риски, меры предосторожности для туристов должны быть конкретными и практичными.
Выбор экскурсии. Отдавайте предпочтение коротким, не требующим многочасовых переездов по пустынным трассам. Отказывайтесь от перемещений в темное время суток. А лучше — оплатить перелет из прибрежных курортов в Каир.
Визуальная оценка автобуса. Перед посадкой обратите внимание на состояние шин (протектор, порезы), чистоту лобового стекла (отсутствие трещин), общую опрятность салона. Это косвенный, но важный индикатор отношения перевозчика к безопасности.
© Getty Images / Tamer SolimanАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Tamer Soliman
Автомобиль скорой помощи в Египте
Посадка в автобусе. Самые безопасные места — в середине салона. Избегайте первых рядов.
Ремни безопасности. Всегда пристегивайтесь, даже если это не контролируется гидом или водителем.
Отслеживание поведения водителя. Если он то и дело болтает по телефону за рулем, превышает скорость или выглядит уставшим, вежливо, но настойчиво через гида потребуйте соблюдения правил. В случае игнорирования — фиксируйте все на видео и требуйте возврата в отель с последующим письменным обращением к представителю туроператора.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября, 08:00
 
Туризм
 
 
