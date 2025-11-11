Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:55 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/egipet-2054258044.html
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте - РИА Новости, 11.11.2025
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте
Список погибших и пострадавших в автоаварии в Египте попал в распоряжение РИА Новости, он включает 28 россиян, семь граждан Финляндии и трех местных жителей. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:55:00+03:00
2025-11-11T16:55:00+03:00
туризм
в мире
египет
каир (город)
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118246_0:0:674:379_1920x0_80_0_0_285d0dced10c6d6b5f78937d0fe83b22.jpg
https://ria.ru/20251111/egipet-2054139809.html
https://ria.ru/20251111/egipet-2054192380.html
египет
каир (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118246_14:0:661:485_1920x0_80_0_0_beb30e57ac63121ec82c6c311f5c6f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, каир (город), новости - туризм, россия
Туризм, В мире, Египет, Каир (город), Новости - Туризм, Россия
Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте

РИА Новости опубликовало данные о погибших и пострадавших в ДТП в Египте

© Фото : Al Masry Al YoumДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Al Masry Al Youm
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Список погибших и пострадавших в автоаварии в Египте попал в распоряжение РИА Новости, он включает 28 россиян, семь граждан Финляндии и трех местных жителей.
В ДТП с автобусом, который следовал в Каир с курорта Красного моря, погибли два человека – 50-летняя россиянка, которую местные власти идентифицировали по фамилии Габдрахманова в арабской транслитерации, и 39-летний египтянин.
«
"Тело (россиянки - ред.) находится в морге Рас-Гариба в распоряжении местной прокуратуры", - говорится в документе управления здравоохранения провинции Красное море.
У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы конечностей, переломы, повреждения лица и глаз. По меньшей мере, четверо россиян находятся в тяжелом состоянии. Их отправили в больницы Хургады и Каира.
В списке погибших и пострадавших, который составило управление здравоохранения провинции Красное море, 28 россиян, в том числе трое детей – мальчики 13 и 10 лет, девочка 13 лет, а также 17-летний юноша.
Среди пострадавших 24 взрослых россиянина. Двум самым старшим – мужчине и женщине – 74 и 73 года.
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали трое детей из России
Вчера, 12:04
В автобусе также ехали семь граждан Финляндии, включая пятерых несовершеннолетних – двух мальчиков 13 лет, девочек 11 и 13 лет, а также 17 летнего юношу.
Иностранных туристов сопровождали трое египтян, один из которых, мужчина 39 лет, погиб. Пострадавшие местные жители – это мужчины в возрасте 38 лет и 41 года.
Списки провинциальных властей включают имена всех участников поездки, однако они искажены, порой до неузнаваемости, приводятся в арабской транслитерации, часть не содержит фамилий или вместо них указаны отчества.
Местные журналисты поясняют, что в подобных случаях экстренные службы полагаются на информацию туристических и транспортных компаний, которые не всегда следят за точностью собираемых данных.
По данным местных властей, уведомление об аварии экстренные службы получили в 03.15 мск. "Произошло столкновение туристического автобуса… принадлежащего туристической компании Anex, с грузовым автомобилем. Авария произошла на пятом километре трассы Рас-Гариб – Хургада", - говорится в документе.
Как сообщил РИА Новости директор Управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби, порядка 10 российских туристов, пострадавших в ДТП в Египте, были выписаны из больниц после оказания первой помощи.
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами
Вчера, 14:27
 
ТуризмВ миреЕгипетКаир (город)Новости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала