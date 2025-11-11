Появились подробности о погибших и пострадавших в ДТП с россиянами в Египте

ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Список погибших и пострадавших в автоаварии в Египте попал в распоряжение РИА Новости, он включает 28 россиян, семь граждан Финляндии и трех местных жителей.

В ДТП с автобусом, который следовал в Каир с курорта Красного моря, погибли два человека – 50-летняя россиянка, которую местные власти идентифицировали по фамилии Габдрахманова в арабской транслитерации, и 39-летний египтянин.

« "Тело (россиянки - ред.) находится в морге Рас-Гариба в распоряжении местной прокуратуры", - говорится в документе управления здравоохранения провинции Красное море.

У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы конечностей, переломы, повреждения лица и глаз. По меньшей мере, четверо россиян находятся в тяжелом состоянии. Их отправили в больницы Хургады и Каира.

В списке погибших и пострадавших, который составило управление здравоохранения провинции Красное море, 28 россиян, в том числе трое детей – мальчики 13 и 10 лет, девочка 13 лет, а также 17-летний юноша.

Среди пострадавших 24 взрослых россиянина. Двум самым старшим – мужчине и женщине – 74 и 73 года.

В автобусе также ехали семь граждан Финляндии , включая пятерых несовершеннолетних – двух мальчиков 13 лет, девочек 11 и 13 лет, а также 17 летнего юношу.

Иностранных туристов сопровождали трое египтян, один из которых, мужчина 39 лет, погиб. Пострадавшие местные жители – это мужчины в возрасте 38 лет и 41 года.

Списки провинциальных властей включают имена всех участников поездки, однако они искажены, порой до неузнаваемости, приводятся в арабской транслитерации, часть не содержит фамилий или вместо них указаны отчества.

Местные журналисты поясняют, что в подобных случаях экстренные службы полагаются на информацию туристических и транспортных компаний, которые не всегда следят за точностью собираемых данных.

По данным местных властей, уведомление об аварии экстренные службы получили в 03.15 мск. "Произошло столкновение туристического автобуса… принадлежащего туристической компании Anex, с грузовым автомобилем. Авария произошла на пятом километре трассы Рас-Гариб – Хургада", - говорится в документе.