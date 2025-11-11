ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте

В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами

КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Власти египетской провинции Красное море сообщили РИА Новости причину ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы: водитель врезался в припаркованный на обочине грузовик.

"Согласно показаниям очевидцев и первоначальному осмотру, водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине дороги. Были приняты все необходимые правовые меры в связи с этим инцидентом", - заявил агентству советник по СМИ в администрации провинции Мухаммед Махлюф.

Во вторник утром туристический автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком на дороге Хургада Каир в районе Рас-Гареба. По последним данным, погибли двое человек, среди них - водитель и гражданка РФ , еще 27 россиян, включая троих детей в возрасте от 10 до 13 лет, пострадали.