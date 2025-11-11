https://ria.ru/20251111/egipet-2054192380.html
В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами
В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами - РИА Новости, 11.11.2025
В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами
Власти египетской провинции Красное море сообщили РИА Новости причину ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы: водитель врезался в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:27:00+03:00
2025-11-11T14:27:00+03:00
2025-11-11T14:28:00+03:00
хургада
каир (город)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118246_0:0:674:379_1920x0_80_0_0_285d0dced10c6d6b5f78937d0fe83b22.jpg
https://ria.ru/20251111/egipet-2054139809.html
хургада
каир (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054118246_14:0:661:485_1920x0_80_0_0_beb30e57ac63121ec82c6c311f5c6f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, каир (город), россия, в мире
Хургада, Каир (город), Россия, В мире
В Египте назвали причину ДТП с автобусом с российскими туристами
Власти Египта назвали столкновение с грузовиком причиной ДТП с автобусом
КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Власти египетской провинции Красное море сообщили РИА Новости причину ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы: водитель врезался в припаркованный на обочине грузовик.
"Согласно показаниям очевидцев и первоначальному осмотру, водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине дороги. Были приняты все необходимые правовые меры в связи с этим инцидентом", - заявил агентству советник по СМИ в администрации провинции Мухаммед Махлюф.
Во вторник утром туристический автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком на дороге Хургада
– Каир
в районе Рас-Гареба. По последним данным, погибли двое человек, среди них - водитель и гражданка РФ
, еще 27 россиян, включая троих детей в возрасте от 10 до 13 лет, пострадали.
Генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что пострадавшие россияне получили травмы различной степени тяжести и получают медицинскую помощь. Глава управления здравоохранения провинции Исмаил аль-Араби заявил РИА Новости, что четверо россиян направлены в больницы Хургады и Каира, их состояние оценивается как тяжелое.