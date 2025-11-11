Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте
11:22 11.11.2025
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте
Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило РИА Новости гибель россиянки в ДТП с автобусом в египетской провинции Красное море, пострадавшие получили травмы... РИА Новости, 11.11.2025
Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Египте

Генконсульство подтвердило гибель россиянки в ДТП с автобусом в Египте

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило РИА Новости гибель россиянки в ДТП с автобусом в египетской провинции Красное море, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и получают помощь в госпитале города Рас-Гареб.
Ранее газета Al Masry Al Youm информировала, что двадцать семь россиян пострадали в столкновении автобуса с грузовиком в провинции Красное море по дороге Рас-Гареб – Хургада. Портал Cairo 24 сообщал, что в ДТП погибли россиянка и один египтянин.
"Это был автобус с российскими туристами. Было 36 пассажиров. Есть одна погибшая. Пострадавшие получили травмы различной степени и получают необходимую помощь в госпитале Рас-Гареба", - заявили в генконсульстве.
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Пострадавшие в ДТП в Египте россияне доставлены в госпиталь
