В ДТП с российскими туристами в Египте пострадали трое детей
Среди россиян, пострадавших в ДТП в египетской провинции Красное море, трое детей в возрасте от 10 до 13 лет, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:04:00+03:00
2025-11-11T12:04:00+03:00
2025-11-11T12:05:00+03:00
