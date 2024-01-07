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В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин - РИА Новости, 07.01.2024
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15:56 07.01.2024
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В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин
В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин - РИА Новости, 07.01.2024
В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин
Гражданин России погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке, сообщила полиция острова. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:56
2024-01-07T15:56
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв - РИА Новости. Гражданин России погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке, сообщила полиция острова. "Сорокадвухлетний гражданин России погиб в результате аварии на Южной скоростной автомагистрали прошлой ночью", - сказал представитель полиции изданию Daily Mirror. Инцидент произошел с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару. По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. "Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы. В настоящее время они проходят лечение в больнице", - сообщил представитель полиции. Водитель автобуса арестован в связи с аварией, полиция Шри-Ланки расследует инцидент.
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в мире, шри-ланка, россия, коломбо
В мире, Шри-Ланка, Россия, Коломбо
В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин

В ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке погиб россиянин

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв - РИА Новости. Гражданин России погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке, сообщила полиция острова.
"Сорокадвухлетний гражданин России погиб в результате аварии на Южной скоростной автомагистрали прошлой ночью", - сказал представитель полиции изданию Daily Mirror.
Инцидент произошел с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару.
По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении.
"Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы. В настоящее время они проходят лечение в больнице", - сообщил представитель полиции.
Водитель автобуса арестован в связи с аварией, полиция Шри-Ланки расследует инцидент.
Полицейская лента - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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6 января, 16:03
 
В миреШри-ЛанкаРоссияКоломбо
 
 
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