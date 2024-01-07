https://ria.ru/20240107/dtp-1920060982.html

В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин

В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин - РИА Новости, 07.01.2024

В ДТП на Шри-Ланке погиб россиянин

Гражданин России погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке, сообщила полиция острова. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:56

2024-01-07T15:56

2024-01-07T15:56

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шри-ланка

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв - РИА Новости. Гражданин России погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на Шри-Ланке, сообщила полиция острова. "Сорокадвухлетний гражданин России погиб в результате аварии на Южной скоростной автомагистрали прошлой ночью", - сказал представитель полиции изданию Daily Mirror. Инцидент произошел с участием автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару. По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. "Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы. В настоящее время они проходят лечение в больнице", - сообщил представитель полиции. Водитель автобуса арестован в связи с аварией, полиция Шри-Ланки расследует инцидент.

https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, россия, коломбо