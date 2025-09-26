В Турции погибла российская туристка

https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044519024.html

СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, водитель катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."25 сентября в городе Кемер провинции Анталья в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в ГК."Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами, ведется расследование. Со своей стороны генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной, туроператором, родственниками россиянки и окажет необходимое консульское содействие, в т.ч. в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей россиянки на родину", - отметили дипломаты.

