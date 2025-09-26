Рейтинг@Mail.ru
В Турции погибла российская туристка - РИА Новости, 26.09.2025
Туризм
 
11:28 26.09.2025 (обновлено: 11:35 26.09.2025)
В Турции погибла российская туристка
В Турции погибла российская туристка
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, водитель катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."25 сентября в городе Кемер провинции Анталья в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в ГК."Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами, ведется расследование. Со своей стороны генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной, туроператором, родственниками россиянки и окажет необходимое консульское содействие, в т.ч. в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей россиянки на родину", - отметили дипломаты.
В Турции погибла российская туристка

Российская туристка погибла в результате наезда катера в море у Кемера

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, водитель катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"25 сентября в городе Кемер провинции Анталья в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в ГК.
"Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами, ведется расследование. Со своей стороны генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной, туроператором, родственниками россиянки и окажет необходимое консульское содействие, в т.ч. в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей россиянки на родину", - отметили дипломаты.
