В Турции погибла российская туристка
2025-09-26T11:28:00+03:00
2025-09-26T11:28:00+03:00
2025-09-26T11:35:00+03:00
турция
кемер
россия
туризм
новости - туризм
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, водитель катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."25 сентября в городе Кемер провинции Анталья в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в ГК."Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами, ведется расследование. Со своей стороны генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной, туроператором, родственниками россиянки и окажет необходимое консульское содействие, в т.ч. в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей россиянки на родину", - отметили дипломаты.
турция
кемер
россия
