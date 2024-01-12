https://ria.ru/20240112/turtsiya-1920946296.html

Российское генконсульство в Турции подтвердило гибель туристки в Кемере

Российское генконсульство в Турции подтвердило гибель туристки в Кемере - РИА Новости, 12.01.2024

Российское генконсульство в Турции подтвердило гибель туристки в Кемере

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства гибели женщины... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:44

2024-01-12T14:44

2024-01-12T15:13

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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства гибели женщины уточняются."В телефонном разговоре с сотрудником Генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения. По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия", - сообщили в дипмиссии.Более подробные сведения, касающиеся указанной трагедии, станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос ГК, отметили дипломаты."Генеральное консульство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также признательность турецкой стороне и волонтерам за оперативную организацию поисковых мероприятий", - резюмировали в дипмиссии.Спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее ищут порядка 40 спасателей, в том числе в море.Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.В МВД Кировской области ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.Полиция турецкого курорта Кемер расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.

https://ria.ru/20230912/turist-1895962609.html

https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, кемер