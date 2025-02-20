Рейтинг@Mail.ru
На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 20.02.2025 (обновлено: 11:56 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/turistka-2000504673.html
На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла
На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла - РИА Новости, 20.02.2025
На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла
Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:43:00+03:00
2025-02-20T11:56:00+03:00
шри-ланка
россия
коломбо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000507070_0:14:1629:931_1920x0_80_0_0_e71f4212eea5cf9890dc433291278a52.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров. "Россиянка действительно выпала из поезда при попытке получить изящный кадр. На момент, когда ее привезли в больницу, была уже констатирована смерть", - сообщил дипломат. Он отметил, что посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей. Как отмечает ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, отмечает издание. По данным газеты, жертвой оказалась 53-летняя Перминова Ольга, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов.
https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html
https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html
шри-ланка
россия
коломбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000507070_0:0:1629:1223_1920x0_80_0_0_af0556f958eb38e4d551439374414900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, россия, коломбо, происшествия
Шри-Ланка, Россия, Коломбо, Происшествия
На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла

На Шри-Ланке туристка из РФ погибла, выпав из поезда при попытке сделать фото

© Фото : соцсетиРоссийская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию
Российская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров.
"Россиянка действительно выпала из поезда при попытке получить изящный кадр. На момент, когда ее привезли в больницу, была уже констатирована смерть", - сообщил дипломат.
Горнолыжный курорт Эрджиес в провинции Кайсери, Турция - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Российский турист погиб на горнолыжном курорте в Турции
7 января, 13:49
Он отметил, что посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей.
Как отмечает ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, отмечает издание.
По данным газеты, жертвой оказалась 53-летняя Перминова Ольга, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов.
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи
23 сентября 2024, 09:25
 
Шри-ЛанкаРоссияКоломбоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала