https://ria.ru/20250220/turistka-2000504673.html

На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла

На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла - РИА Новости, 20.02.2025

На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла

Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства... РИА Новости, 20.02.2025

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров. "Россиянка действительно выпала из поезда при попытке получить изящный кадр. На момент, когда ее привезли в больницу, была уже констатирована смерть", - сообщил дипломат. Он отметил, что посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей. Как отмечает ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, отмечает издание. По данным газеты, жертвой оказалась 53-летняя Перминова Ольга, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов.

https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html

https://ria.ru/20240923/sakhalin-1974172206.html

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шри-ланка, россия, коломбо, происшествия