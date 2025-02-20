На Шри-Ланке российская туристка попыталась сделать фото и погибла
На Шри-Ланке туристка из РФ погибла, выпав из поезда при попытке сделать фото
© Фото : соцсетиРоссийская туристка, погибшая на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию
© Фото : соцсети
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Российская туристка погибла на Шри-Ланке, выпав из поезда во время движения при попытке сделать фотографию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Коломбо Герман Федоров.
"Россиянка действительно выпала из поезда при попытке получить изящный кадр. На момент, когда ее привезли в больницу, была уже констатирована смерть", - сообщил дипломат.
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Он отметил, что посольство оказывает необходимое содействие родственникам в оформлении и отправке в Россию тела погибшей.
Как отмечает ланкийская газета Daily Mirror, несчастный случай с россиянкой произошел в поезде, следовавшем из города Бадулла в Коломбо. По данным издания, при попытке сделать селфи, повиснув на подножке, женщина ударилась о камень, упала с поезда и получила серьезные травмы. Ее доставили в учебную больницу Бадуллы, где она позже скончалась от полученных травм, отмечает издание.
По данным газеты, жертвой оказалась 53-летняя Перминова Ольга, которая прибыла на Шри-Ланку с группой иностранных туристов.
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