На турецком курорте умер российский турист
14:51 22.10.2025 (обновлено: 14:54 22.10.2025)
На турецком курорте умер российский турист
Турист из РФ скончался на отдыхе на турецком курорте Аланья, сообщила в среду газета Gerçek Alanya. РИА Новости, 22.10.2025
россия, аланья (город)
Россия, Аланья (город), В мире
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 окт - РИА Новости. Турист из РФ скончался на отдыхе на турецком курорте Аланья, сообщила в среду газета Gerçek Alanya.
"Отдыхавший с семьей в районе Конаклы 57-летний российский турист почувствовал недомогание и был госпитализирован. Врачам не удалось его спасти", - сообщила газета.
Жандармерия начала проверку в связи с гибелью иностранца. Тело россиянина направлено на судмедэкспертизу.
