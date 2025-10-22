https://ria.ru/20251022/turtsiya-2049848872.html
На турецком курорте умер российский турист
На турецком курорте умер российский турист
Турист из РФ скончался на отдыхе на турецком курорте Аланья, сообщила в среду газета Gerçek Alanya. РИА Новости, 22.10.2025
