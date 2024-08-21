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В Абхазии восьмилетний ребенок погиб, сорвавшись с обрыва

В Абхазии восьмилетний ребенок погиб, сорвавшись с обрыва - РИА Новости, 21.08.2024

В Абхазии восьмилетний ребенок погиб, сорвавшись с обрыва

Восьмилетний ребенок, приехавших с родителями из Нижнего Новгорода, погиб в Рицинском ущелье в Абхазии, сорвавшись с обрыва, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:43

2024-08-21T20:43

2024-08-21T20:43

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гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 21 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок, приехавших с родителями из Нижнего Новгорода, погиб в Рицинском ущелье в Абхазии, сорвавшись с обрыва, сообщил в среду РИА Новости директор Рицинского национального парка Адамур Багателия. "Индивидуальные туристы из Нижнего Новгорода, семейная пара, путешествовали по Рицинскому нацпарку на своем автомобиле. Решили остановиться в одном из мест, где стоянка экскурсионного транспорта запрещена. Фотографировались на большом камне, ребенок не удержался и сорвался вниз",- рассказал Багателия. Он сообщил, что мальчик сорвался с высоты около 40 метров и упал в воду. Помогали вытащить ребенка сотрудники Рицинского парка. По словам Багателия, руководство парка оказывает всяческую помощь родителям ребенка. "Нацпарк берет на себя все расходы по организации и доставке тела мальчика в Нижний Новгород. Россияне поедут домой на своем транспорте, а мы доставим ребенка", - сказал он. По факту смерти ребенка прокуратура Гудаутского района проводит процессуальную проверку. "Уже были опрошены свидетели. Среди них сотрудники нацпарка. Родители находятся в шоковом состоянии, с ними работают психологи Республиканской больницы",- сообщили РИА Новости в прокуратуре Гудаутского района.

https://ria.ru/20240821/telo-1967624692.html

нижний новгород

гудаутский район

абхазия

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нижний новгород, гудаутский район, абхазия, новости - туризм