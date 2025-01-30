https://ria.ru/20250130/patayya-1996370214.html

В Паттайе погиб россиянин

В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 30.01.2025

В Паттайе погиб россиянин

Россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами в результате наезда на семейную пару мотоцикла при... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:51:00+03:00

2025-01-30T14:51:00+03:00

2025-01-30T14:53:00+03:00

паттайя

таиланд

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg

БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами в результате наезда на семейную пару мотоцикла при переходе улицы, сообщает в четверг таиландская газета "Кхаосот". "Около полуночи 29 января семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена в городе Паттайя, когда в россиян на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл КТМ, которым управлял другой иностранец. Женщину 44 лет по имени Жанна прибывшие спасатели доставили с места ДТП в больницу с тяжелыми травмами. Ее муж скончался на месте происшествия, работникам чрезвычайных служб не удалось его спасти", - говорится в сообщении издания. По показаниям свидетеля, 34-летнего гражданина Таиланда по имени Аккхадет, он остановил свой автомобиль, чтобы пропустить переходившую улицу пару, и в этот момент услышал сзади рев тяжелого мотоцикла, а затем увидел, как мотоцикл врезался в россиян на большой скорости, а затем упал, сообщает газета. По информации полиции, водителем спортивного мотоцикла КТМ с объемом двигателя 1200 кубических сантиметров и бангкокскими номерами был 26-летний иностранец по имени Артем (о его гражданстве газета не сообщает), который в настоящее время находится в больнице. Полицейские ожидают улучшения его состояния, чтобы произвести допрос, говорится в сообщении. Следствие ставит задачу выяснить точные обстоятельства ДТП. В настоящее время следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в районе места ДТП, сообщает издание.

https://ria.ru/20250129/tailand-1996062479.html

https://ria.ru/20250124/tailand-1995282915.html

паттайя

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

паттайя, таиланд, россия, в мире