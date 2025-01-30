В Паттайе погиб россиянин
"Кхаосот": в Паттайе при наезде мотоцикла погиб россиянин
© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами в результате наезда на семейную пару мотоцикла при переходе улицы, сообщает в четверг таиландская газета "Кхаосот".
"Около полуночи 29 января семейная пара из России переходила Вторую улицу Джомтиена в городе Паттайя, когда в россиян на полной скорости врезался тяжелый мотоцикл КТМ, которым управлял другой иностранец. Женщину 44 лет по имени Жанна прибывшие спасатели доставили с места ДТП в больницу с тяжелыми травмами. Ее муж скончался на месте происшествия, работникам чрезвычайных служб не удалось его спасти", - говорится в сообщении издания.
По показаниям свидетеля, 34-летнего гражданина Таиланда по имени Аккхадет, он остановил свой автомобиль, чтобы пропустить переходившую улицу пару, и в этот момент услышал сзади рев тяжелого мотоцикла, а затем увидел, как мотоцикл врезался в россиян на большой скорости, а затем упал, сообщает газета.
По информации полиции, водителем спортивного мотоцикла КТМ с объемом двигателя 1200 кубических сантиметров и бангкокскими номерами был 26-летний иностранец по имени Артем (о его гражданстве газета не сообщает), который в настоящее время находится в больнице. Полицейские ожидают улучшения его состояния, чтобы произвести допрос, говорится в сообщении. Следствие ставит задачу выяснить точные обстоятельства ДТП. В настоящее время следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в районе места ДТП, сообщает издание.
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына
24 января, 11:28