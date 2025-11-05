Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете нашли тело пропавшего россиянина
05:25 05.11.2025 (обновлено: 06:07 05.11.2025)
На Пхукете нашли тело пропавшего россиянина
На Пхукете нашли тело пропавшего россиянина - РИА Новости, 05.11.2025
На Пхукете нашли тело пропавшего россиянина
Тело пропавшего утром 2 ноября во время купания в море у пляжа Найтхон в Таиланде россиянина Дмитрия Закутского найдено у берегов острова Пхукет, сообщает в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:25:00+03:00
2025-11-05T06:07:00+03:00
в мире
таиланд
пхукет (остров)
мьянма
таиланд
пхукет (остров)
мьянма
На Пхукете нашли тело пропавшего россиянина

На Пхукете нашли тело пропавшего во время купания россиянина

БАНГКОК, 5 ноя – РИА Новости. Тело пропавшего утром 2 ноября во время купания в море у пляжа Найтхон в Таиланде россиянина Дмитрия Закутского найдено у берегов острова Пхукет, сообщает в среду новостной портал Phuket News.
Ранее несколько российских Telegram-каналов сообщали, что утром 2 ноября во время купания в море у пляжа Найтхон пропал россиянин, который, как считали свидетели, мог утонуть, так как его захлестнула волна отбойного течения и после этого он уже не показывался на поверхности.
"Тело пропавшего россиянина Дмитрия Закутского, возраст 31 год, было обнаружено во вторник в результате поисковой операции, которая продолжалась более суток", - пишет портал со ссылкой на участников поисковой операции – спасателей и полицейских.
Для поисков пропавшего, которого в последний раз утром в минувшее воскресенье видели его друзья, прежде чем его захлестнула волна отбойного течения, использовались гидроциклы на которых спасатели, добровольцы из ближайшей к пляжу деревни и полиция вышли в море на поиски россиянина, говорится в сообщении.
Кроме того, по данным портала, во вторник в море у того же пляжа утонул гражданин Мьянмы, которого спасатели сумели быстро вытащить из воды, однако усилия по реанимации не увенчались успехом, его смерть была констатирована в больнице.
По информации, полученной РИА Новости от россиян, проживающих на Пхукете, в последние несколько дней на пляже Найтхон выставлены красные флажки, предупреждающие об опасности купания в море.
