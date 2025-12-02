На Пхукете утонул россиянин

БАНГКОК, 2 дек - РИА Новости. Шестидесятидевятилетний россиянин утонул во время купания на таиландском острове Пхукет в районе пляжа Калим, сообщает новостной портал Шестидесятидевятилетний россиянин утонул во время купания на таиландском острове Пхукет в районе пляжа Калим, сообщает новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию.

"Сотрудники полицейского участка Патонг были вызваны в больницу Patong Hospital около 12.25 (08.25 мск) 30 ноября и обнаружили в больнице тело 69-летнего гражданина России Сергея Лункина, доставленное спасателями с пляжа Калим, где мужчина, по всей видимости, утонул во время купания в море утром того же дня", - говорится в публикации.

Полицейские выяснили, что россиянин прибыл на Пхукет 18 ноября вместе с 47-летней спутницей, Натальей Кузьминой , и со дня приезда каждое утро купался в море в районе пляжа Калим. По словам Кузьминой, которую допросила полиция, утром 30 ноября россиянин отправился на утренний заплыв и не вернулся в обычное время. Женщина пошла на пляж, чтобы его найти, и обнаружила спутника в море недалеко от берега без видимых признаков жизни, говорится в сообщении издания.

Портал пишет, что россиянка вызвала спасателей, которые извлекли мужчину из воды и проводили на пляже реанимационные мероприятия до приезда транспорта, которым он был доставлен в Patong Hospital, где через несколько минут после прибытия была констатирована его смерть.

Полицейские сообщили порталу, что, по словам спасателей и спутницы погибшего, никаких следов насилия на теле россиянина не было. Врачи также подтвердили отсутствие следов насилия. По предварительной версии, россиянин мог утонуть из-за сильного течения, неожиданно унесшего его от берега, сообщает Phuket News.