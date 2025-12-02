Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете утонул россиянин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/phuket-2059101792.html
На Пхукете утонул россиянин
На Пхукете утонул россиянин - РИА Новости, 02.12.2025
На Пхукете утонул россиянин
Шестидесятидевятилетний россиянин утонул во время купания на таиландском острове Пхукет в районе пляжа Калим, сообщает новостной портал Phuket News со ссылкой... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:46:00+03:00
2025-12-02T08:46:00+03:00
пхукет (остров)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/62/1517046236_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_32d40fac1145c7db238a49bfe59d6070.jpg
https://ria.ru/20251128/tailand-2058506011.html
https://ria.ru/20251126/tailand-2057834938.html
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/62/1517046236_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_ba622667f88039e7d6256a65de0f92c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), россия, в мире
Пхукет (остров), Россия, В мире
На Пхукете утонул россиянин

На Пхукете утонул 69-летний россиянин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи в Таиланде
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 2 дек - РИА Новости. Шестидесятидевятилетний россиянин утонул во время купания на таиландском острове Пхукет в районе пляжа Калим, сообщает новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию.
"Сотрудники полицейского участка Патонг были вызваны в больницу Patong Hospital около 12.25 (08.25 мск) 30 ноября и обнаружили в больнице тело 69-летнего гражданина России Сергея Лункина, доставленное спасателями с пляжа Калим, где мужчина, по всей видимости, утонул во время купания в море утром того же дня", - говорится в публикации.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения
28 ноября, 20:42
Полицейские выяснили, что россиянин прибыл на Пхукет 18 ноября вместе с 47-летней спутницей, Натальей Кузьминой, и со дня приезда каждое утро купался в море в районе пляжа Калим. По словам Кузьминой, которую допросила полиция, утром 30 ноября россиянин отправился на утренний заплыв и не вернулся в обычное время. Женщина пошла на пляж, чтобы его найти, и обнаружила спутника в море недалеко от берега без видимых признаков жизни, говорится в сообщении издания.
Портал пишет, что россиянка вызвала спасателей, которые извлекли мужчину из воды и проводили на пляже реанимационные мероприятия до приезда транспорта, которым он был доставлен в Patong Hospital, где через несколько минут после прибытия была констатирована его смерть.
Полицейские сообщили порталу, что, по словам спасателей и спутницы погибшего, никаких следов насилия на теле россиянина не было. Врачи также подтвердили отсутствие следов насилия. По предварительной версии, россиянин мог утонуть из-за сильного течения, неожиданно унесшего его от берега, сообщает Phuket News.
Подполковник Сурачат Тхонгъяй, старший инспектор полицейского участка Патонг, сообщил журналистам портала, что тело россиянина, в соответствии с обычной процедурой для несчастных случаев в море, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точных причин смерти, говорится в сообщении.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
26 ноября, 20:49
 
Пхукет (остров)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала