В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 24.11.2025
19:08 24.11.2025
В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом
В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом
В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом
Двадцатисемилетняя россиянка Ксения Боженова из Иркутска скончалась в больнице таиландского курортного города Паттайя от кровоизлияния в мозг через восемь дней... РИА Новости, 24.11.2025
таиланд, иркутск, паттайя, в мире
Таиланд, Иркутск, Паттайя, В мире
В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом

Россиянка умерла в Паттайе от кровоизлияния в мозг через 8 дней после ДТП

БАНГКОК, 24 ноя – РИА Новости. Двадцатисемилетняя россиянка Ксения Боженова из Иркутска скончалась в больнице таиландского курортного города Паттайя от кровоизлияния в мозг через восемь дней после ДТП со спортивным мотоциклом, в котором она получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
«
"Ксения попала в ДТП 14 ноября, около пяти утра. Уходила от столкновения с мотоколяской, на таких тайцы готовят и продают еду на улицах, эта мотоколяска внезапно выехала на пустую дорогу. Ксения упала вместе со своим спортбайком и сильно ударилась головой о бордюр. На ней был шлем, но удар пришелся частично по лицу", - рассказала она агентству.
Вид на Старый город в городе Аланья - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Российская туристка умерла в гостинице на турецком курорте Аланья
11 ноября, 13:08
В больнице Pattaya City Hospital у россиянки диагностировали множественные ушибы мозга — в обеих лобных долях и левой височно-теменной области, острое субдуральное кровоизлияние, пневмоцефалию – воздух внутри черепа – и множественные переломы лицевых костей — нос, лобная кость, стенки глазниц, сообщила волонтер.
«
"При этом с момента аварии Ксения постоянно находилась в сознании, на третий день ей стало лучше и ее даже отключили от ИВЛ. Ей собирались делать операцию, но делать ее нужно было в другой больнице. В Pattaya City Hospital, где Ксения лежала с момента аварии, есть диагностическое оборудование, но нет собственного нейрохирурга и нейрохирургической операционной", - рассказала Шерстобоева.
У Ксении не было медицинской страховки, и деньги на операцию собрали ее родные, добавила волонтер.
"Мама Ксении приехала, чтобы ухаживать за дочерью до операции. Но через пять дней после улучшения Ксения умерла во сне от кровоизлияния в мозг", - рассказала она.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Врачи рассказали о состоянии белоруски, пострадавшей в ДТП в Таиланде
8 ноября, 14:56
По словам волонтера, Боженова прожила в Таиланде несколько лет.
«
"Она пришла в наш чат впервые в 2021 году. Все друзья Ксении говорят, что она очень любила Таиланд", - рассказала волонтер.
Пхукет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
7 ноября, 11:23
 
Таиланд Иркутск Паттайя В мире
 
 
