В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом

БАНГКОК, 24 ноя – РИА Новости. Двадцатисемилетняя россиянка Ксения Боженова из Иркутска скончалась в больнице таиландского курортного города Паттайя от кровоизлияния в мозг через восемь дней после ДТП со спортивным мотоциклом, в котором она получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"Ксения попала в ДТП 14 ноября, около пяти утра. Уходила от столкновения с мотоколяской, на таких тайцы готовят и продают еду на улицах, эта мотоколяска внезапно выехала на пустую дорогу. Ксения упала вместе со своим спортбайком и сильно ударилась головой о бордюр. На ней был шлем, но удар пришелся частично по лицу", - рассказала она агентству.
В больнице Pattaya City Hospital у россиянки диагностировали множественные ушибы мозга — в обеих лобных долях и левой височно-теменной области, острое субдуральное кровоизлияние, пневмоцефалию – воздух внутри черепа – и множественные переломы лицевых костей — нос, лобная кость, стенки глазниц, сообщила волонтер.
"При этом с момента аварии Ксения постоянно находилась в сознании, на третий день ей стало лучше и ее даже отключили от ИВЛ. Ей собирались делать операцию, но делать ее нужно было в другой больнице. В Pattaya City Hospital, где Ксения лежала с момента аварии, есть диагностическое оборудование, но нет собственного нейрохирурга и нейрохирургической операционной", - рассказала Шерстобоева.
У Ксении не было медицинской страховки, и деньги на операцию собрали ее родные, добавила волонтер.
"Мама Ксении приехала, чтобы ухаживать за дочерью до операции. Но через пять дней после улучшения Ксения умерла во сне от кровоизлияния в мозг", - рассказала она.
По словам волонтера, Боженова прожила в Таиланде несколько лет.
"Она пришла в наш чат впервые в 2021 году. Все друзья Ксении говорят, что она очень любила Таиланд", - рассказала волонтер.
