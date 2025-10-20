https://ria.ru/20251020/turist-2049294192.html
В Таиланде утонул российский турист
В Таиланде утонул российский турист - РИА Новости, 20.10.2025
В Таиланде утонул российский турист
Российский турист 1969 года рождения утонул в воскресенье в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 20.10.2025
В Таиланде утонул российский турист
На Пхукете утонул российский турист
БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Российский турист 1969 года рождения утонул в воскресенье в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.
"Подтверждаем гибель россиянина 1969 года рождения, который в воскресенье утонул во время купания в море у пляжа Карон", — сообщил агентству генеральный консул России
в городе Пхукет
Егор Иванов.
Ранее в понедельник о гибели 56-летнего россиянина сообщил новостной портал Phuket News. По информации портала, который ссылается на супругу погибшего, семейная пара прибыла на Пхукет в воскресенье на 10-дневный отдых и остановилась в отеле неподалеку от пляжа Карон.
Издание сообщает, что мужчина, купавшийся в море около получаса, стал звать на помощь, и пляжные спасатели поспешили к нему, однако нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста на берегу не дали результатов, и его перевезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть, сообщает Phuket News.