В Таиланде утонул российский турист - РИА Новости, 20.10.2025
09:40 20.10.2025 (обновлено: 12:45 20.10.2025)
В Таиланде утонул российский турист
Российский турист 1969 года рождения утонул в воскресенье в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 20.10.2025
В Таиланде утонул российский турист

На Пхукете утонул российский турист

Туристы на пляже Карон в Пхукете, Таиланд
Туристы на пляже Карон в Пхукете, Таиланд
© Getty Images / picture alliance / Alexandra Schuler
Туристы на пляже Карон в Пхукете, Таиланд. Архивное фото
БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Российский турист 1969 года рождения утонул в воскресенье в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.
"Подтверждаем гибель россиянина 1969 года рождения, который в воскресенье утонул во время купания в море у пляжа Карон", — сообщил агентству генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.
Ранее в понедельник о гибели 56-летнего россиянина сообщил новостной портал Phuket News. По информации портала, который ссылается на супругу погибшего, семейная пара прибыла на Пхукет в воскресенье на 10-дневный отдых и остановилась в отеле неподалеку от пляжа Карон.
Издание сообщает, что мужчина, купавшийся в море около получаса, стал звать на помощь, и пляжные спасатели поспешили к нему, однако нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста на берегу не дали результатов, и его перевезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть, сообщает Phuket News.
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ
18 октября, 20:28
 
Заголовок открываемого материала