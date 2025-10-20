В Таиланде утонул российский турист

БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Российский турист 1969 года рождения утонул в воскресенье в море у пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.

Ранее в понедельник о гибели 56-летнего россиянина сообщил новостной портал Phuket News. По информации портала, который ссылается на супругу погибшего, семейная пара прибыла на Пхукет в воскресенье на 10-дневный отдых и остановилась в отеле неподалеку от пляжа Карон.

Издание сообщает, что мужчина, купавшийся в море около получаса, стал звать на помощь, и пляжные спасатели поспешили к нему, однако нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста на берегу не дали результатов, и его перевезли в больницу, однако врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть, сообщает Phuket News.