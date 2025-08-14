https://ria.ru/20250814/egipet-2035207734.html
Появились подробности ДТП в Египте, в котором погибла россиянка
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Принимающая компания туроператора Coral Travel находится в контакте с властями Египта и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить поддержку российским туристам, которые попали в ДТП, в автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, находилось 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса."Принимающая компания находится в контакте с местными властями и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить необходимую поддержку нашим туристам. Мы следим за ситуацией и прилагаем все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам", - сообщили в туроператоре."В автобусе было 19 человек, он следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир", - добавили там.В компании подчеркнули, что "инцидентом занимается полиция".
2025
Новости
ru-RU
