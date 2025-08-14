Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности ДТП в Египте, в котором погибла россиянка - РИА Новости, 14.08.2025
Туризм
 
12:00 14.08.2025 (обновлено: 12:10 14.08.2025)
Появились подробности ДТП в Египте, в котором погибла россиянка
Принимающая компания туроператора Coral Travel находится в контакте с властями Египта и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить поддержку российским... РИА Новости, 14.08.2025
туризм
египет
coral travel
новости - туризм
шарм-эш-шейх
каир (город)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Принимающая компания туроператора Coral Travel находится в контакте с властями Египта и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить поддержку российским туристам, которые попали в ДТП, в автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, находилось 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса."Принимающая компания находится в контакте с местными властями и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить необходимую поддержку нашим туристам. Мы следим за ситуацией и прилагаем все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам", - сообщили в туроператоре."В автобусе было 19 человек, он следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир", - добавили там.В компании подчеркнули, что "инцидентом занимается полиция".
египет, coral travel, новости - туризм, шарм-эш-шейх, каир (город)
Туризм, Египет, Coral Travel, Новости - Туризм, Шарм-эш-Шейх, Каир (город)
© Getty Images / Tamer SolimanАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Getty Images / Tamer Soliman
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Принимающая компания туроператора Coral Travel находится в контакте с властями Египта и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить поддержку российским туристам, которые попали в ДТП, в автобусе, следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Каир, находилось 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из России. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу города Абу-Рудайса.
"Принимающая компания находится в контакте с местными властями и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить необходимую поддержку нашим туристам. Мы следим за ситуацией и прилагаем все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам", - сообщили в туроператоре.
"В автобусе было 19 человек, он следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир", - добавили там.
В компании подчеркнули, что "инцидентом занимается полиция".
ТуризмЕгипетCoral TravelНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхКаир (город)
 
 
