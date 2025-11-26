Рейтинг@Mail.ru
Суд в Египте перенес объявление вердикта по делу о затонувшем батискафе
19:27 26.11.2025
Суд в Египте перенес объявление вердикта по делу о затонувшем батискафе
Суд в Египте перенес объявление вердикта по делу о затонувшем батискафе
Суд в Египте перенес объявление вердикта по делу о затонувшем батискафе

Суд отложил оглашение вердикта по делу о затонувшем в Хургаде батискафе

© РИА НовостиМесто крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта. Архивное фото
КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Суд египетского города Хургада перенес объявление вердикта по делу о затонувшем в марте батискафе, на борту которого погибли семь россиян, на 31 декабря, сообщил РИА Новости источник из зала суда.
"Суд города Хургада перенес объявление вердикта по делу о туристической подлодке "Синдбад" на 31 декабря. Решение было принято на сегодняшнем заседании после заслушивания выступлений защиты и завершения всех оставшихся судебных обсуждений", - рассказал источник.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
