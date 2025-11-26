Суд в Египте перенес объявление вердикта по делу о затонувшем батискафе

КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Суд египетского города Хургада перенес объявление вердикта по делу о затонувшем в марте батискафе, на борту которого погибли семь россиян, на 31 декабря, сообщил РИА Новости источник из зала суда.

В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.