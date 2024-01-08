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СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы
СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы
Гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу, сообщил местный телеканал... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:00
2024-01-08T19:00
2024-01-08T19:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу, сообщил местный телеканал GMA News. По его данным, трагедия произошла в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех российских туристов направлялась на машине из города Себу одноименной провинции в город Моалбоал. Автомобиль выехал на встречную полосу и упал с обрыва в море. В результате погибла одна россиянка, еще двоим гражданам России удалось выбраться из перевернутой машины. Они были доставлены в местную больницу.
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Туризм, В мире, Россия, Себу
СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы
GMA News: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы в море