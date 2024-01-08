https://ria.ru/20240108/filippiny-1920183062.html

СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы

СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: на Филиппинах россиянка погибла при падении автомобиля со скалы

Гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу, сообщил местный телеканал... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:00

2024-01-08T19:00

2024-01-08T19:00

туризм

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себу

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море в филиппинской провинции Себу, сообщил местный телеканал GMA News. По его данным, трагедия произошла в понедельник примерно в 15.00 (10.00 - мск). Группа из трех российских туристов направлялась на машине из города Себу одноименной провинции в город Моалбоал. Автомобиль выехал на встречную полосу и упал с обрыва в море. В результате погибла одна россиянка, еще двоим гражданам России удалось выбраться из перевернутой машины. Они были доставлены в местную больницу.

https://ria.ru/20231205/avtobus-1913981825.html

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в мире, россия, себу