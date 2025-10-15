Рейтинг@Mail.ru
Россиянка утонула в море на острове Пхукет - РИА Новости, 15.10.2025
20:11 15.10.2025
Россиянка утонула в море на острове Пхукет
Россиянка утонула в море на острове Пхукет - РИА Новости, 15.10.2025
Россиянка утонула в море на острове Пхукет
Россиянка утонула во время купания в море у одного из пляжей на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в... РИА Новости, 15.10.2025
Россиянка утонула в море на острове Пхукет

Туристка из России утонула во время купания в море на острове Пхукет

Пляж в Пхукете
Пляж в Пхукете - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY 2.0 / phuket@photographer.net / Water and reefs of Ya Nui beach, Phuket island, Thailand
Пляж в Пхукете
БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Россиянка утонула во время купания в море у одного из пляжей на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет, столице островной провинции.
"У нас есть информация о смерти россиянки 1992 года рождения, которая утонула в море у одного из пляжей Пхукета 12 октября. В настоящее время оформляются документы для репатриации тела погибшей гражданки России", - сообщили российские дипломаты.
На нескольких пляжах Пхукета часто происходят несчастные случаи с туристами из-за возникновения высоких волн во время сезона дождей со второй половины мая до конца октября. Спасатели Пхукета обозначают пляжи, становящиеся опасными при высокой волне, красными флажками, запрещающими купание в море в этих местах.
Бодибилдер Юлия Родина - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Полиция Таиланда подтвердила гибель бодибилдерши Родиной
15 июня, 19:45
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
