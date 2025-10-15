Россиянка утонула в море на острове Пхукет

БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Россиянка утонула во время купания в море у одного из пляжей на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет, столице островной провинции.

На нескольких пляжах Пхукета часто происходят несчастные случаи с туристами из-за возникновения высоких волн во время сезона дождей со второй половины мая до конца октября. Спасатели Пхукета обозначают пляжи, становящиеся опасными при высокой волне, красными флажками, запрещающими купание в море в этих местах.