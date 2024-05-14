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Биография Александра Козлова
Биография Александра Козлова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Козлова
Александр Александрович Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:21
2024-05-14T22:21
2024-05-14T22:21
справки
политика
амурская область
райчихинск
благовещенск
александр козлов (глава минприроды)
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Александр Александрович Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске.В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы по специальности "юриспруденция", получив квалификацию "юрист".В 2000-2007 годах занимал руководящие посты в компании ООО "Амурский уголь" в городе Райчихинске Амурской области.В 2007 году занял пост директора филиала ЗАО "Русский уголь" в городе Гуково Ростовской области, в 2008 году – директора филиала ОАО "Русский уголь" в Благовещенске Амурской области.В 2009-2010 годах – генеральный директор ООО "Амурский уголь" в Райчихинске.2 февраля 2011 года Козлов был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.В декабре 2011 года занял пост министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.С 2014 года по 2015 год – мэр города Благовещенска.25 марта 2015 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Амурской области. 13 сентября 2015 года Козлов был избран губернатором Амурской области, получил поддержку 50,64% избирателей. 20 сентября Александр Козлов официально вступил в должность главы региона.18 мая 2018 указом президента РФ назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Переназначен в должности 21 января 2020 года. 10 ноября 2020 года Александр Козлов был назначен министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, политика, амурская область, райчихинск, благовещенск, александр козлов (глава минприроды)
Справки, Политика, Амурская область, Райчихинск, Благовещенск, Александр Козлов (глава Минприроды)
Александр Александрович Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске.
В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы по специальности "юриспруденция", получив квалификацию "юрист".
В 2000-2007 годах занимал руководящие посты в компании ООО "Амурский уголь" в городе Райчихинске Амурской области.
В 2007 году занял пост директора филиала ЗАО "Русский уголь" в городе Гуково Ростовской области, в 2008 году – директора филиала ОАО "Русский уголь" в Благовещенске Амурской области.
В 2009-2010 годах – генеральный директор ООО "Амурский уголь" в Райчихинске.
2 февраля 2011 года Козлов был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.
В декабре 2011 года занял пост министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.
С 2014 года по 2015 год
– мэр города Благовещенска.
25 марта 2015 года
был назначен исполняющим обязанности губернатора Амурской области.
13 сентября 2015 года
Козлов был избран губернатором Амурской области, получил поддержку 50,64% избирателей. 20 сентября Александр Козлов официально вступил в должность
главы региона.
18 мая 2018
указом президента РФ назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Переназначен в должности 21 января 2020 года
.
10 ноября 2020 года Александр Козлов был назначен министром природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников