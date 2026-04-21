Открытие моста между Россией и КНДР запланировали на июнь
00:17 21.04.2026
Открытие моста между Россией и КНДР запланировали на июнь

Строительство автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытие мостового перехода между Россией и КНДР через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года.
  • 21 апреля на границе России и КНДР пройдет церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытие мостового перехода между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года, а во вторник 21 апреля состоится церемония стыковки его пролетного строения, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Участие в мероприятии в режиме видеосвязи примут главы Минтранса и Минприроды РФ Андрей Никитин и Александр Козлов, директор Первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
"21 апреля на границе Российской Федерации (пос. Хасан, Приморский край) и Корейской Народно-Демократической Республики пройдет церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства", - говорится в сообщении.
"Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, непосредственно моста – порядка 1 км. Здесь будет две полосы движения... Открытие мостового перехода запланировано на июнь текущего года", - добавили в кабмине.
Также в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" ведутся работы по созданию автомобильного пункта пропуска "Хасан" с десятью полосами движения, пропускная способность которого составит 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.
РоссияАзияХасанАндрей Никитин (политик)Александр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
