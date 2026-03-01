Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве

Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор жительнице Екатеринбурга Наталии Гусевой по делу о жестоком убийстве трехлетнего сына, следует из картотеки Свердловского областного суда.

Присяжные в составе восьми человек 13 февраля оправдали Гусеву , она была освобождена из-под стражи в зале суда, а дело получило еще больший общественный резонанс. По утверждению следствия, как рассказывала пресс-служба Свердловского областного суда , в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына в квартире в Екатеринбурге и в течение суток не оказывала ему помощи. Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать могла вновь применить насилие к ребенку, который скончался от полученных травм.

Гусевой вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

"Вид жалобы: апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: прокурор", – следует из карточки дела Гусевой.

Жалоба была зарегистрирована в суде 27 февраля.

Суд 16 февраля окончательно оправдал жительницу Екатеринбурга, за ней признано право на реабилитацию, а дело направили в органы предварительного следствия для установления обвиняемого.