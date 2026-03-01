Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына - РИА Новости, 01.03.2026
09:27 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/prokuratura-2077603053.html
Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына
Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор жительнице Екатеринбурга Наталии Гусевой по делу о жестоком убийстве трехлетнего сына, следует из картотеки... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:27:00+03:00
2026-03-01T09:27:00+03:00
происшествия, екатеринбург, наталья гусева, александр козлов (глава минприроды), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Наталья Гусева, Александр Козлов (глава Минприроды), Свердловский областной суд
Прокуратура обжаловала приговор Гусевой по делу об убийстве сына

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Гусевой по делу об убийстве сына

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор жительнице Екатеринбурга Наталии Гусевой по делу о жестоком убийстве трехлетнего сына, следует из картотеки Свердловского областного суда.
Присяжные в составе восьми человек 13 февраля оправдали Гусеву, она была освобождена из-под стражи в зале суда, а дело получило еще больший общественный резонанс. По утверждению следствия, как рассказывала пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2025 года 41-летняя Гусева избила своего трехлетнего сына в квартире в Екатеринбурге и в течение суток не оказывала ему помощи. Обвинение полагало, что в день возвращения из детской больницы мать могла вновь применить насилие к ребенку, который скончался от полученных травм.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Жителя Подмосковья обвинили в подрыве автомобиля коммерсанта во Фрязино
Вчера, 09:08
Гусевой вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
"Вид жалобы: апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: прокурор", – следует из карточки дела Гусевой.
Жалоба была зарегистрирована в суде 27 февраля.
Суд 16 февраля окончательно оправдал жительницу Екатеринбурга, за ней признано право на реабилитацию, а дело направили в органы предварительного следствия для установления обвиняемого.
В разговоре с прессой до итогового заседания сама Гусева говорила, что ее сына мог убить ее знакомый. Адвокат Гусевой Александр Козлов уточнял РИА Новости, что мотивов у матери убивать своего ребенка не было, она признана вменяемой, психических расстройств у нее не обнаружено. Дело поступило в суд с прорехами, считал защитник.
Следственные мероприятия для вынесения приговора в отношении жителя Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Не пожалел и детей". Раскрыты детали массового убийства на Урале
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияЕкатеринбургНаталья ГусеваАлександр Козлов (глава Минприроды)Свердловский областной суд
 
 
