Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Как сообщила пресс-служба кабмина, совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Также глава правительства осмотрит выставку форума.
В мероприятиях примут участие вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Кроме того, участие в мероприятиях примут министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минцифры Максут Шадаев также примут участие в работе форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.