Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
00:35 30.04.2026
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО

Мишустин проведет совещание на полях КИФ в Минеральных Водах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
  • Совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, где Мишустин также осмотрит выставку форума.
  • В мероприятиях примут участие представители различных министерств и ведомств, включая вице-премьера Александра Новака и глав министерств экономического развития, здравоохранения, транспорта и других.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Как сообщила пресс-служба кабмина, совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Также глава правительства осмотрит выставку форума.
РЭЦ и Минэкономразвития России подписали дорожную карту по расширению мер поддержки экспортеров СКФО - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
РЭЦ и Минэкономразвития России расширили меры поддержки экспортеров СКФО
Вчера, 18:58
В мероприятиях примут участие вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Кроме того, участие в мероприятиях примут министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минцифры Максут Шадаев также примут участие в работе форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Михаил Мишустин на просветительском марафоне Знание. Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мишустин назвал отрасли экономики, которые определят облик завтрашнего дня
28 апреля, 13:22
 
