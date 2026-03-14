Рейтинг@Mail.ru
В Якутии шесть компаний подали заявки на торги за россыпь золота
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/jakutija-2080717941.html
В Якутии шесть компаний подали заявки на торги за россыпь золота
Шесть недропользователей направили заявки на участие в аукционе за месторождение россыпного золота реки Якокит, расположенного на территории Алданского района... РИА Новости, 14.03.2026
экономика
россия
алданский район
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
сусуманзолото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860188134_291:574:2909:2047_1920x0_80_0_0_4f7a3171e2d605aab759f6efcb0b2e1f.jpg
https://ria.ru/20260119/kazanov-2068693954.html
https://ria.ru/20260118/zoloto-2068640603.html
россия
алданский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860188134_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ac2666174207dccd0a3af0760c60fa86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссыпь золота
Россыпь золота - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Россыпь золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Шесть недропользователей направили заявки на участие в аукционе за месторождение россыпного золота реки Якокит, расположенного на территории Алданского района Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
Роснедра выставили на торги данный участок в феврале с начальной ценой в 60,567 миллиона рублей. Аукцион должен пройти 30 марта. Лицензия предоставляется на 15 лет.
Глава Роснедр Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Олег Казанов: ждем открытий новых месторождений золота в этом году
19 января, 10:00
«
"На месторождение россыпного золота р. Якокит поступило 6 заявок: ООО "Прогресс", АО "Ксеньевский прииск", ООО "Авангард", АО "Сусуманзолото", ООО "Гелиос", ООО "ЗЭР", - сообщили в министерстве.
Площадь месторождения составляет 4,93 квадратного километра. Балансовые запасы золота на участке недр по категории С1 составляют 2,405 тонны. При этом забалансовые запасы драгметалла по категории С1 оцениваются в размере 5 килограмм.
Прирост запасов золота в России в 2025 году составил более 600 тонн, ранее в январе сообщило Минприроды со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
18 января, 19:10
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала