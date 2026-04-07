Преступление, за которое нет прощения: за что Запад навечно проклял Россию

В честь круглого, 60-го Дня геолога глава правительства Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником.

В поздравлении было много традиционных добрых пожеланий и благодарности за действительно самоотверженный труд. Тут можно было бы разойтись по банкетам, но Мишустин добавил одну интересную фразу: "Сегодня перед геологической отраслью стоят стратегически важные задачи".

С точки зрения обывателя у геологов задачи всегда примерно одни и те же — отращивай бороду, пой под гитару, сверли в земле дырки и рисуй карты.

С точки зрения государственной российская геология имеет не меньшее значение, чем ядерная триада.

Соответственно, будущие "стратегические задачи" — это не фигура слова, а совершенно буквальное понятие: руководство нашей страны планирует поднять ставки в мировой игре "Кто главный" до самого максимума.

После длительного периода относительной стабильности мировой логистики западные светила убедили себя и немалую часть окружающих, что скоро не останется ни одной тоталитарной молекулы нефти или газа, а будут сплошные молекулы свободы, радостно прыгающие по разным продвинутым экономикам: экономике знаний, экономике технологий, экономике ИИ, зеленой экономике и так далее. Но тут случилась иранская закупорка мировых сосудов и оказалось, что никакие ИИ и зеленые знания совершенно не могут заменить презренные штуки, извлекаемые из земли.

Мало того, всем стало понятно: у кого этих штук больше всего (и кто их контролирует) — тот, по сути, и контролирует весь мир.

И тут как-то неожиданно все вспомнили про ту самую разорванную на клочки бензоколонку, которой в хороших домах Европы руку стыдно подать.

И оказалось, что эта нерукопожатная страна с очень большим отрывом является абсолютным мировым лидером по совокупному объему природных богатств, в том числе: газ и золото — первое место, уголь и железо — второе, нефть и серебро — третье, медь — четвертое; уран, алмазы, никель, платиноиды, цинк и олово — в тройке первых, а в общем и целом мы входим в число рекордсменов по 230 видам полезных ископаемых. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов , доля разведки и добычи сырья занимает четверть в структуре валового внутреннего продукта России и составляет почти 49 триллионов рублей.

И как раз бородатые и не очень геологи не дают нам почивать на лаврах и все время заставляют переписывать рейтинги. В частности, в прошлом году в России было открыто 317 (!) новых месторождений полезных ископаемых и фанерные гитары уже звучат там, где раньше миллионы лет только выл ветер и трещал лед.

А тут на подходе Арктика с Северным морским путем и нашим абсолютным доминированием в атомном ледокольном флоте, и скоро рейтинги надо будет переписывать опять.

Понятно, что бессовестная наглость России, которая умудрилась образоваться на таком удачном месте, не могла не задеть чувства высокого мирового сообщества.

В 2022 году Владимир Путин заявил, что "Западу просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке".

Наш президент, впрочем, выразился не совсем корректно: не просто не дает покоя, а буквально рвет на куски.

Несть числа академическим "работам" западных вундер-специалистов, которые доказывают, что наличие у России блокирующей "золотой" акции по мировым ресурсам — это несправедливо, гадко, ужасно и чрезвычайно опасно.

Например, канадский аналитический центр Macdonald‑Laurier Institute (MLI) не поленился и состряпал сильнейший доклад, где есть пассажи, леденящие кровь:

Россия превратила свои природные ресурсы в системное геополитическое оружие;

Россия занимает доминирующие позиции по широкому спектру ресурсов, что подрывает всю мировую финансово‑экономическую архитектуру;

Зависимость Запада от российских поставок дает Путину рычаги для шантажа и так далее.

Доклад завершается просто эпически: "Импортеры российских товаров заключают сделку с дьяволом". Прямо хочется посмотреть на подписание контрактов кровью среди огненных пентаграмм.

Для изучения страны-бензоколонки в свое время в США даже создали целый институт — Институт современной России (IMR), который обязался учить нас, как нам распоряжаться своими ресурсами. В одном из своих докладов эксперты института, набрав в грудь воздуха, поведали следующее: оказывается, мы — жертвы "проклятия богатой сырьевой экономики" и исцелить от него может только — угадайте что? — ну конечно: "открытие сырьевого сектора для международных инвесторов".

Поздравляя российских геологов, Михаил Мишустин отметил, что "самоотверженный труд работников и ветеранов геологической отрасли имеет огромное значение для устойчивого развития России, укрепления ее ресурсного, энергетического и промышленного потенциала".