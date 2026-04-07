Власти Дагестана перед новой волной непогоды работают в усиленном режиме

МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Все органы власти Дагестана в преддверии новой волны непогоды работают в усиленном режиме, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Во вторник президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане. Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал президенту, что 11 апреля в республике начнется третья волна паводка, она затронет реки Джумрут и Самур.
"Особое внимание глава государства уделил готовности всех служб к новой волне непогоды, которую, к сожалению, прогнозируют синоптики. Все республиканские органы власти работают в усиленном режиме", - написал Меликов.
Глава республики отметил, что впереди огромная работа по ликвидации последствий ЧС и адресной поддержке пострадавших людей.
"Когда стихия отнимает у людей самое дорогое, важно чувствовать всегда теплое и искреннее отношение главы государства к дагестанцам. И мы это ощущаем – в каждом оперативном решении, в каждой мере поддержки. Владимир Владимирович лично погружен в проблему. Нет сомнений: мы все преодолеем. Восстановим привычную жизнь, вернем людям их дома и уверенность в завтрашнем дне", – заверил глава региона.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.