Рейтинг@Mail.ru
Власти Дагестана перед новой волной непогоды работают в усиленном режиме - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 07.04.2026
Власти Дагестана перед новой волной непогоды работают в усиленном режиме

Правительство Дагестана перед новой волной непогоды работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Омар Шапиев | Перейти в медиабанкПодтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Омар Шапиев
Перейти в медиабанк
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Все органы власти Дагестана в преддверии новой волны непогоды работают в усиленном режиме, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Во вторник президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане. Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал президенту, что 11 апреля в республике начнется третья волна паводка, она затронет реки Джумрут и Самур.
"Особое внимание глава государства уделил готовности всех служб к новой волне непогоды, которую, к сожалению, прогнозируют синоптики. Все республиканские органы власти работают в усиленном режиме", - написал Меликов.
Глава республики отметил, что впереди огромная работа по ликвидации последствий ЧС и адресной поддержке пострадавших людей.
"Когда стихия отнимает у людей самое дорогое, важно чувствовать всегда теплое и искреннее отношение главы государства к дагестанцам. И мы это ощущаем – в каждом оперативном решении, в каждой мере поддержки. Владимир Владимирович лично погружен в проблему. Нет сомнений: мы все преодолеем. Восстановим привычную жизнь, вернем людям их дома и уверенность в завтрашнем дне", – заверил глава региона.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Путин поручил замполпреда в ДФО приехать в Дагестан
Вчера, 19:47
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияДербентский районСергей МеликовВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала