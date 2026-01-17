Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники помогли геологам выявить семь месторождений - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/geologorazvedka-2068440148.html
Беспилотники помогли геологам выявить семь месторождений
Беспилотники помогли геологам выявить семь месторождений - РИА Новости, 17.01.2026
Беспилотники помогли геологам выявить семь месторождений
Беспилотные технологии позволили российским геологам выявить семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказали в Минприроды РФ. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T00:35:00+03:00
2026-01-17T00:35:00+03:00
технологии
дальний восток
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151458/65/1514586515_0:276:4731:2937_1920x0_80_0_0_5725bfbda42f9d87667de7a4e5fc4f4a.jpg
https://ria.ru/20200525/1571944575.html
https://ria.ru/20251101/mchs-2052230779.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151458/65/1514586515_214:0:4411:3148_1920x0_80_0_0_35ec17ef90fb79d0f8f2c97346f9a830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, дальний восток, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Технологии, Дальний Восток, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Беспилотники помогли геологам выявить семь месторождений

Минприроды: беспилотники помогли найти семь месторождений полезных ископаемых

© Depositphotos.com / rcaucinoДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Depositphotos.com / rcaucino
Дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Беспилотные технологии позволили российским геологам выявить семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказали в Минприроды РФ.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на выставке гражданских беспилотных технологий в московском электродепо рассказал президенту России Владимиру Путину, в частности, об использовании беспилотников в геологии.
Вулкан Санта-Мария в Гватемале - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов
25 мая 2020, 12:04
В сообщении отмечается, что их используют для поиска месторождений металлических руд, урана и редких металлов. На аппараты устанавливается специальное оборудование: либо квантовый магнитометр, либо гамма-спектрометр, считывающий радиоактивное излучение.
"Сроки работ при этом сокращаются. Именно таким способом на Дальнем Востоке и в Сибири выявлено 7 потенциальных месторождений стратегических и дефицитных полезных ископаемых (титана, хрома, урана и марганца)", - говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.
Беспилотный надводный комплекс МЧС, заменяющий водолазов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
МЧС разработало беспилотный надводный комплекс, заменяющий водолазов
1 ноября 2025, 02:46
 
ТехнологииДальний ВостокРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала