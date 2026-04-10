Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане

Пострадавшие от паводков в Дагестане начали получать выплаты

МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Министерство труда и социального развития начало выплачивать компенсацию жителям Дагестана, пострадавшим от паводков.

"Речь идет о первоначальных выплатах — это 15 675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению и начнутся другие меры поддержки", — пояснил глава регионального ведомства Магомедзагид Кихасуров в видеообращении

Заявление можно подать через МФЦ, территориальное управление соцзащиты или онлайн через портал "Госуслуги". Количество специалистов, занятых приемом и обработкой заявлений, увеличат — это должно ускорить процесс перечисления средств. Семьи шестерых погибших тем временем получили материальную помощь в размере миллиона рублей.

Всего местное правительство выделило на выплаты пострадавшим сто миллионов рублей. Их получат жители 12 городов и муниципальных образований.

Накануне МЧС присвоило ситуации с паводками в Чечне и Дагестане статус ЧС федерального характера. Правительство сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под руководством главы ведомства Александра Куренкова . В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.