Пострадавшие от паводков в Дагестане начали получать выплаты
18:09 10.04.2026 (обновлено: 19:36 10.04.2026)
Пострадавшие от паводков в Дагестане начали получать выплаты

Пострадавшие от паводков в Дагестане начали получать единовременные выплаты

© Фото : МЧС Дагестана/Telegram — Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Министерство труда и социального развития начало выплачивать компенсацию жителям Дагестана, пострадавшим от паводков.
"Речь идет о первоначальных выплатах — это 15 675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению и начнутся другие меры поддержки", — пояснил глава регионального ведомства Магомедзагид Кихасуров в видеообращении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Путин обсудил с Куренковым и Кадыровым ситуацию с подтоплениями в Чечне
Вчера, 17:11
Заявление можно подать через МФЦ, территориальное управление соцзащиты или онлайн через портал "Госуслуги". Количество специалистов, занятых приемом и обработкой заявлений, увеличат — это должно ускорить процесс перечисления средств. Семьи шестерых погибших тем временем получили материальную помощь в размере миллиона рублей.
Всего местное правительство выделило на выплаты пострадавшим сто миллионов рублей. Их получат жители 12 городов и муниципальных образований.
Накануне МЧС присвоило ситуации с паводками в Чечне и Дагестане статус ЧС федерального характера. Правительство сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под руководством главы ведомства Александра Куренкова. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Жителей Дагестана, спасших детей при наводнении, наградят премией Кеосаяна
9 апреля, 18:53
В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.
Как сообщил во вторник глава Минприроды Александр Козлов, 11 апреля ожидается третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
