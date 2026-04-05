Врач рассказал, у кого возможен кратковременный подъем давления от кофеина

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кофе может вызывать кратковременный подъем давления у людей с неконтролируемой гипертонией и ухудшить самочувствие, а также у тех, кто редко пьет напиток, предупредил терапевт "СМ-Клиника" Александр Козлов.

Кофеин, как объяснил врач, может вызывать кратковременное сужение сосудов и, как следствие, повышение артериального давления также у тех людей, которые редко пьют кофе и у которых нет толерантности к кофеину.