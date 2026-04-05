14:40 05.04.2026
Врач рассказал, у кого возможен кратковременный подъем давления от кофеина
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кофе может вызывать кратковременный подъем давления у людей с неконтролируемой гипертонией и ухудшить самочувствие, а также у тех, кто редко пьет напиток, предупредил терапевт "СМ-Клиника" Александр Козлов.
"Если давление стабильно повышено, например, 160 на 100 миллиметров ртутного столба и выше и терапия еще не подобрана, даже небольшая стимуляция может спровоцировать ухудшение состояния. В таких случаях на период подбора лечения кофе действительно лучше исключить. При хорошо контролируемом давлении одна-две чашки в день обычно допустимы", - сказал Козлов интернет-изданию "Лента.ру".
Кофеин, как объяснил врач, может вызывать кратковременное сужение сосудов и, как следствие, повышение артериального давления также у тех людей, которые редко пьют кофе и у которых нет толерантности к кофеину.
