Александр Козлов: Арктику нужно защищать и развивать

Российские недра богаты полезными ископаемыми, но их кладезь — Арктика — сама нуждается в защите. Как спасти вечную мерзлоту от глобального потепления, уберечь леса от пожаров и черных лесорубов, разработать месторождения редкоземельных металлов, снизить выбросы и очистить реки, в интервью РИА Новости рассказал министр экологии и природных ресурсов России Александр Козлов. Беседовала Елена Савинова.

— Редкоземельные металлы стали темой 2025 года, как в мире, так и в России. Готова ли стратегия развития этой отрасли? Какие вызовы стоят на пути развития сектора РЗМ?

— В развитии отечественной редкоземельной промышленности основные задачи решает Минпромторг России. Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения, ведь для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько наша сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства. Мы провели комплексный анализ минерально‑сырьевой базы с точки зрения ее достаточности для удовлетворения потребностей со стороны различных потребителей.

В целом наша сырьевая база способна обеспечить любые потребности отечественной экономики. Однако есть ряд моментов, среди которых сложность руд наших месторождений редкоземельных металлов. Для их обогащения требуются сложные и экономически эффективные технологии. Это поле для совместной с Минпромторгом работы.

Еще один вызов — отсутствие реализованных промышленных технологий разделения РЗМ — получения отдельных редкоземельных металлов или их соединений и сплавов. Пока в стране действует всего один промышленный комплекс по производству РЗМ‑продукции, объединяющий Ловозерский ГОК, производящий рудный концентрат, и Соликамский магниевый завод , где из этого концентрата получают неразделенные карбонаты РЗМ.

Мы рассчитываем, что в 2027 году этот пробел в технологической цепочке будет восполнен: на площадке Соликамского магниевого завода строится первый в стране разделительный комплекс. Его ввод в эксплуатацию позволит получать индивидуальные оксиды лантана, церия, неодима и празеодима с годовой производительностью 2,5 тысячи тонн.

План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов по поручению президента утвержден правительством 1 декабря 2025 года. В рамках развития отрасли редкоземельных металлов планируется запуск технологических проектов — в частности, создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование Инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".

— Как сейчас обстоит ситуация с господдержкой "Росгеологии"? Проработаны ли дополнительные меры компании? Когда они будут внедрены?

— Сегодня все мероприятия дорожной карты по стабилизации финансового состояния "Росгеологии" выполнены. Напомню, дорожная карта утверждена правительством России в 2025 году.

Произошли изменения в структуре и руководстве компании. Долг АО "Росгеология" перед кредитными организациями рефинансирован и консолидирован в новом банке-партнере. Для этого принят ряд мер государственной поддержки, в том числе в виде субсидий банку-партнеру. Все это вместе позволило сохранить компанию.

Прорабатываются дополнительные меры для того, чтобы увеличить прибыль "Росгеологии" за счет реализации холдингом совместных геологоразведочных проектов и участии его в добычных проектах. Завершается работа по формированию стратегии компании.

"Росгео" — это "руки" государственной геологоразведки страны. Здесь сосредоточены все ключевые компетенции, лучшие кадры. Нам важно сохранить холдинг и сделать его работу прибыльной.

— Каковы результаты первого года работы второго этапа проекта "Геология: возрождение легенды"?

— На 2025-2027 годы по федеральному проекту "Геология: возрождение легенды" запланировано изучение 70 объектов. На поисковых, прогнозно-минерагенических и региональных объектах в летний сезон 2025 года проведены опережающие геолого-геохимические и геофизические работы. С третьего квартала 2025 года на оценочных объектах начаты горно-буровые работы для локализации запасов, которые продолжаются и сейчас. Оперативно получаемые предварительные результаты подтверждают перспективы объектов и позволяют рассчитывать на плановое достижение целевых показателей.

По углеводородам "Геология: возрождение легенды" задала мощный вектор развития Республики Саха (Якутия). Характер, масштабы и актуальность решаемых задач в ходе реализации федерального проекта имеют значение как для Якутии, так и для наращивания объемов добычи, повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы всего Дальневосточного региона и загрузки Северного морского пути.

Роснедра завершили подготовительный этап: проведена рекогносцировка, собран и проанализирован массив геолого-геофизической информации, оформлены необходимые разрешения, разработан проект геологического изучения недр, на него получено положительное экспертное заключение.

Дан старт основным работам. Сейчас время сосредоточить свои силы на важнейшей стороне реализации проекта, а именно на организации выполнения полевых сейсморазведочных работ.

— В России сохраняется проблема незаконной вырубки лесов. Какие дополнительные меры прорабатываются для решения этой ситуации?

— Россия системно и последовательно усиливает контроль за оборотом древесины. Действует федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), куда в обязательном порядке погружается вся информация об обороте древесины от ее заготовки до производства продукции или экспорта. С начала 2025 года в законодательстве действует норма, обязывающая все транспортные средства, которые перевозят древесину, оснастить системами навигации "ГЛОНАСС", что позволяет фиксировать перемещение грузов в режиме реального времени. Также Рослесхоз проводит плановые и внеплановые проверки перевозчиков. Например, за девять месяцев 2025 года проведено 69 плановых и три внеплановых проверки, возбуждено 286 дел об административных правонарушениях. Кроме того, выявлять незаконные рубки помогает дистанционный мониторинг использования лесов, основанный на анализе космических снимков. Все это вместе за последние пять лет позволило в два раза сократить случаи незаконной заготовки древесины, а сам ее объем уменьшился на 67 процентов. Относительно 2024 года эти показатели уменьшились на 19 процентов и 36 процентов соответственно. Безусловно, мы будем добиваться того, чтобы случаи незаконной вырубки стали не просто единичными, но и вообще были исключены.

— Федеральный проект "Чистый воздух" активно проводит мероприятия по снижению выбросов. Какие успехи по сокращению объема выбросов были достигнуты в этом году?

— Сегодня в "Чистый воздух" входит 41 город, идет комплексная масштабная работа по снижению опасных выбросов. У каждого города свои загрязнители, поэтому для каждого действует свой индивидуальный план достижения целей.

Братск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Искитим, Омск и Минусинска, Абакана и Отдельно скажу про большой блок работы — перевод частных домовладений с угольного отопления на более экологичное газовое или электрическое. Это особенно актуально для 29 новых городов, в которых основные выбросы формируются за счет частного сектора. В 2025 году 4089 домов переведены с угольного на газовое или электроопление в городах Южно-Сахалинск Улан-Удэ . В 1978 домах Красноярска Черногорска установлены твердотопливные котлы. Всего же до конца 2030 года планируется перевести более 80 тысяч домов на аналогичные виды отопления в городах "Чистого воздуха".

— Как продвигается работа над 145 очистными сооружениями на Волге и Байкале, которые вы планируете переделать в рамках нацпроектов?

— Сегодня 43 очистных сооружения из 145 уже достигли нормативных показателей, хотя летом прошлого года таких объектов не было. На 87 ведутся пусконаладочные работы, 15 находятся в стадии строительства. Каждый объект индивидуален, где-то незначительные доработки за счет докупки оборудования или замены реагентов, а где-то идет перепроектирование объекта. Самое главное — учесть опыт и не допустить ни отставаний по срокам, ни в принципе ненадлежащего выполнения работ. Качественные очистные сооружения — объекты, которых давно ждут люди, от них зависит здоровье наших рек и озер. Уверен, шаг за шагом, контролируя каждый этап, мы добьемся того, что все 145 объектов выйдут на нормативные показатели очистки сточных вод.

— Вы говорили, что каждое десятилетие температура на Земле становится выше из-за накопления парниковых газов, такая тенденция наблюдается последние 50 лет. Какие меры являются первоочередными и наиболее эффективными для борьбы с накоплением парниковых газов на Земле?

— Россия — участница Парижского соглашения и выступает за снижение выбросов парниковых газов. Президент страны Владимир Путин поставил задачу добиться углеродной нейтральности до 2060 года.

Углеродная нейтральность — это комплексная задача, в ее решении участвуют как регионы (широко известен, например, эксперимент Сахалинской области ), так и ряд федеральных ведомств. В реестре углеродных единиц находится 85 климатических проектов — предприятия модернизируют свои мощности, внедряют энергоэффективные технологии. Среди них три лесоклиматических проекта, предполагающие воспроизводство лесов.

Здесь хочу отметить, что российский лес — это крупнейший поглотитель парниковых газов. На нашу страну приходится пятая часть лесов планеты, это около 1,2 миллиарда гектаров.

Ключевая задача — сохранить наш лес, и сегодня государство ведет большую работу в этой сфере. Несколько лет подряд площадь лесовосстановления превышает объемы погибшего по разным причинам леса. В 2025 году высажено 1,36 миллиона гектаров. Сформирован запас лесных семян в размере 39 тонн при плане 16,7 тонны — это задел на будущее.

— Как в нашей стране борются с лесными пожарами?

— За последние годы на порядок увеличено федеральное финансирование сферы, что позволило регионам приобрести лесопожарную технику и оборудование. Каждый год, до начала пожароопасного сезона субъекты обязаны разработать и утвердить сводные планы тушения лесных пожаров. Созданы лесопожарные центры в Красноярском и Забайкальском краях

Все это вместе позволило существенно уменьшить площади лесных пожаров. Так, например, в 2025 году их площади сократилась по сравнению с прошлым годом в два раза — до 4,3 миллиона гектаров. Работа продолжится: в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку заложены средства на создание и укрупнение лесопожарных формирований в 19 наиболее подверженных горению субъектах.

— Что намерена предпринять Россия в Арктическом регионе, где темпы потепления из-за парниковых эффектов превышают мировые в 3,5 раза?

— Здесь ключевая задача — даже не бороться с изменением климата, а разработать меры адаптации и минимизировать связанные с этим риски. Все арктические регионы уже утвердили свои адаптационные планы, и не только они — 82 субъекта России имеют такие документы. Еще семь планов пока в разработке.

Сейчас находится в очередном рейсе экспедиция на ледостойкой самодвижущейся платформе "Северный полюс". Специалисты собирают данные, в том числе о ледовой обстановке и свойствах льда, берут пробы донного грунта, чтобы изучить его минеральный и геохимический состав. Это важно как для исследования природной среды, так и для изучения климата.

Еще один важный проект — система фонового мониторинга многолетней мерзлоты, созданная на базе " Росгидромета ". Информация о том, что происходит с мерзлыми грунтами, позволит вносить корректировки в строительство инфраструктуры в Арктике , планировании хозяйственной деятельности на высоких широтах в целом.

— Арктический регион стратегически важен для российской экономики. Но встает вопрос, как сохранить его экологию. Какие шаги предполагаются в этом направлении?

— Арктические экосистемы очень хрупкие, и их необходимо сохранить. В регионе уже создана масштабная сеть особо охраняемых природных территорий федерального значения — около 13 процентов площади региона, или 40 миллионов гектаров. В их числе одни из крупнейших особо охраняемых природных территорий страны: заказник "Новосибирские острова" в Якутии занимает более 6,5 миллиона гектаров, а площадь заповедника "Медвежьи острова" — более 800 тысяч гектаров.

Такие обширные пространства нужны, потому что в Арктической зоне обитают виды, для сохранности которых требуются большие территории: дикий северный олень, овцебык, белый медведь. Кроме того, под защиту взяты ключевые участки гнездования перелетных птиц и места обитания эндемичных видов — таких как стерх, для сохранения которого создан национальный парк "Кыталык".

С другой стороны, Арктика развивается и будет развиваться, рядом проходит Северный морской путь, который ежегодно увеличивает свой грузопоток. Необходим баланс, основанный на четком территориальном планировании: вот здесь находятся ключевые места обитания белого медведя, дикого северного оленя, других животных, здесь — уникальная экосистема, которая без защиты легко может деградировать. Такие места должны быть под особой охраной.

— Планируется ли законодательно закрепить этот подход?

— Сейчас мы разрабатываем стратегию сохранения и устойчивого использования биоразнообразия России, которая синхронизирована с глобальной задачей Куньминско-Монреальской рамочной программы в области биоразнообразия, связанной с пространственным планированием. В работу вовлечены 18 федеральных ведомств, 36 научных, общественных и коммерческих организаций.

Цель стратегии — найти баланс между сохранением биоразнообразия и экономическим развитием. Несмотря на сложность достижения консенсуса между сторонами, мы уверены, что итоговый документ станет эффективным инструментом для гармоничного развития Арктики.

— Вы являетесь сопредседателем межправкомиссии РФ — КНДР, поэтому наш следующий вопрос по этой теме. В прошлом году Россия подарила КНДР львенка. Планируется ли дальнейшее сотрудничество зоопарков? В каком формате?

— Практика пополнения коллекции Пхеньянского зоопарка у нас действительно есть. В 2024 году зоопарку мы передали 75 животных шести видов, из них три вида крупных — африканский лев, два бурых медведя и два яка. Кстати, льва назвали Туманган — в честь строительства моста через реку Туманную, который еще больше укрепит связи между нашими странами. Корейцы называют эту реку Туманган. Московский и Пхеньянский зоопарки находятся в постоянном контакте, и уверен, если они решат обменяться животными, то мы об этом узнаем.

— Сколько российских туристов посетили КНДР в 2025 году, а северокорейских — Россию? Прогнозируете ли вы увеличение турпотока из Российской Федерации в КНДР в 2026 году?

— В 2024 и 2025 годах турпоток из России в КНДР вырос более чем в два раза в сравнении с доковидным периодом. В 2024 году порядка четырех тысяч российских туристов посетили Корею. В 2025 году планируем, что достигнем показателя семь тысяч человек. Напомню, что в 2019 году турпоток из России составлял чуть более тысячи человек.

Рост интереса российских туристов связан с тем, что, кроме горнолыжного курорта Масикрен, который стал снова принимать туристические группы в 2024 году, в этом году открылся и прибрежный курорт в Вонсане

Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году вновь увидим увеличение турпотока.

— Есть ли у России и КНДР планы по совместным проектам в сфере туризма? Например, строительство инфраструктуры для пляжного и горнолыжного отдыха?

— Сегодня мы большое внимание уделяем развитию транспортного сообщения между странами. Это одно из ключевых условий для наращивания объемов турпотока. За прошедшие два года расширили возможности пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой Пхеньяном . Впервые за 77 лет в 2025 году открыто авиасообщение между нашими столицами. Частоту рейсов пока сохраняем, но уже видим растущую динамику спроса.