Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманная

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную - мост станет первым прямым автомобильным сообщением между двумя государствами, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"На границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики состоялась церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства", - сообщили в министерстве.

Никитин выразил слова благодарности всем участникам проекта строительства, добавив, что эффект от запуска моста будет иметь стратегическое значение для экономики и социальной сферы двух государств.

"Будет создано первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР. Пока есть только железнодорожный маршрут – по мосту Дружбы через реку Туманную", – подчеркнул он.

"Запуск нового автомобильного моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", - добавил министр.