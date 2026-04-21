12:15 21.04.2026
Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманная

© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииЦеремония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную.
  • Мост станет первым прямым автомобильным сообщением между Россией и КНДР, пока существует только железнодорожный маршрут.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную - мост станет первым прямым автомобильным сообщением между двумя государствами, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"На границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики состоялась церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства", - сообщили в министерстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Лукашенко и Путин обсудили реализацию проектов с участием КНДР
12 апреля, 13:56
В мероприятии приняли участие министр транспорта Андрей Никитин, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, директор Первого департамента Азии министерства иностранных дел России Иван Желоховцев.
Никитин выразил слова благодарности всем участникам проекта строительства, добавив, что эффект от запуска моста будет иметь стратегическое значение для экономики и социальной сферы двух государств.
"Будет создано первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР. Пока есть только железнодорожный маршрут – по мосту Дружбы через реку Туманную", – подчеркнул он.
"Запуск нового автомобильного моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", - добавил министр.
Соглашение о реализации данного проекта было подписано в 2024 году. Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, непосредственно моста – порядка 1 километра. Здесь будет две полосы движения. Открытие моста запланировано на лето текущего года.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Госдуме прогнозируют рост популярности КНДР у российский туристов
25 марта, 13:44
 
