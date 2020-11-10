https://ria.ru/20201110/minprirody-1583966741.html

Путин назначил Козлова главой Минприроды

Путин назначил Козлова главой Минприроды

Президент России Владимир Путин назначил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:52

2020-11-10T16:52

2020-11-10T16:55

александр козлов (глава минвостокразвития)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии, сообщается на сайте Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Козлова Александра Александровича министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201110/transport-1583966119.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр козлов (глава минвостокразвития), владимир путин, политика